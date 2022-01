IndyCar komt met wereldwijde enquête

De Formule 1 doet al enkele jaren keihard zijn best om de fans te betrekken bij de sport. In de afgelopen jaren heeft de sport dan ook al enkele keren een uitgebreide enquête gelanceerd. Veel fans vulden deze vragenlijst in en hierdoor kregen de hoge heren van de sport inzicht in de meningen van de fans.

Het was duidelijk dat deze 'Fan Surveys' in de smaak vielen. Andere klassen kijken met argusogen naar de Formule 1 en volgen dan ook vaak het voorbeeld van de sport. De IndyCars treden nu in de voetsporen van de koningsklasse van de autosport en komen met hun eigen enquête.

De vragenlijst van de Amerikanen toont veel overeenkomsten met die van de Formule 1. Ook deze is namelijk opgezet in samenwerking met Motorsport Network en Nielsen. De vragenlijst in wereldwijd in te vullen voor elke fan van 16 of ouder. Sinds gisteren kunnen fans hun mening laten horen en men kan dat blijven doen tot en met 29 januari.