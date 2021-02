Romain Grosjean racet in 2021 in IndyCar, maar niet op ovals

Romain Grosjean gaat komend seizoen racen in de Amerikaanse IndyCar Series. De Fransman slaat de handen zoals verwacht ineen met het team van Dale Coyne Racing. Grosjean gaat geen volledige jaargang draaien, de ovals laat hij links liggen.

Daardoor moet hij vier van de in totaal zeventien races missen, inclusief de Indy 500. De ovals zijn wat Grosjean betreft iets te gevaarlijk. Hij tartte het noodlot al met een horrorcrash in zijn laatste Formule 1-race in Bahrein en wil zoiets niet op korte termijn nog eens meemaken.

Grosjean bemant in 2021 de auto met startnummer 51 bij de dertien races op normale circuits en stratencircuits. "Ik ben opgewonden over deze mogelijkheid om in de Verenigde Staten en de IndyCar Series te racen", verklaarde de Fransman.

"Ik had verschillende opties en IndyCar genoot daarbij wel mijn voorkeur. Echter, ik ben nog niet klaar om me al aan de ovals te wagen. Het veld zit in de IndyCar Series veel dichter bij elkaar dan ik gewend ben uit de Formule 1 en het is spannend om me weer in de strijd om podiumplekken en zeges te mengen."

Bij Dale Coyne Racing krijgt Grosjean gezelschap van zijn eerder bevestigde teamgenoot Ed Jones.