Oud F1-coureur Juan Pablo Montoya op jacht naar derde zege Indy 500

Juan Pablo Montoya is met zijn 45 jaar een ervaren rot binnen de autosport. Pension komt niet in zijn vocabulaire voor. Bij de oud-F1-coureur brandt het vuur nog volop en heeft voor 2021 grote ambities: een derde zege in de Indy 500. In de Arrow McLaren SP zal de voormalig ChampCar-kampioen weer na vier jaar te bewonderen zijn op de Brickyard.



De ervaren allrounder wordt door zijn deelname weer herenigd met McLaren. In 2005 en 2006 reed de coureur al voor de F1-tak van de legendarische renstal. ''Het is eneverend, om eerlijk te zijn'', zegt de uitgesproken Colombiaan. ''Het is lang geleden dat ik Formule 1 heb gereden, maar ik zie nog steeds dezelfde jongens rondlopen. Ze werken er nog steeds. Aan de auto's en het managen van het team. Heel veel mensen waarmee ik gewerkt heb in het verleden. Ik heb ook met Zak Brown - CEO McLaren - gewerkt toen hij Verizon vertegenwoordigde in de IndyCar.''

De uitgesproken Colombiaan kende op de befaamde Motor Speedway een glansrijk debuut. In 2000 pakte Juan Pablo Montoya met Chip Ganassi gelijk een historische overwinning. Pas na veertien jaar - in 2014 - keerde de flamboyante coureur terug naar Indianapolis. Met dezelfde wil en passie scoorde de Zuid-Amerikaanse rijder een vijfde plek. Een jaar later, op bijna 40-jarige leeftijd, kwam Juan Pablo Montoya als eerste over de meet en mocht voor de tweede maal in zijn loopbaan de overwinningsmelk opdrinken.

''Ik heb wel aardig wat succes gehad op de Indianapolis Motor Speedway'', tekende de tweevoudig winnaar op. ''Het gaat altijd wel goed hier. Ik ben sterk in het verkeer en het rijden van lange afstanden, de juiste keuzes maken. Belangrijkste is om op het juiste moment toe te slaan, geduld te tonen en de wedstrijd goed te kunnen lezen.''



Ondanks een goede resultaten op de befaamde oval, kende de gepassioneerde autocoureur ook tegenslag op de Brickyard. ''2016, dat was echt verschrikkelijk. We probeerden de race naar ons toe te trekken, omdat we dezelfde wagen gebruikte waarmee we in 2015 wonnen. De auto was niet hetzelfde. We worstelden en dat was een belangrijke les voor ons geweest.'' Al liep de race niet zoals gehoopt, opgeven was geen optie voor de voormalig F1-coureur. ''Je bekijkt alles van dag tot dag. Je valt aan ondanks de problemen die je ondervind. Meer kan je niet doen.''



Een derde zege in Indianapolis staat hoog op zijn verlanglijst. ''De enige reden dat ik doe is omdat ik wil weer wil winnen,'' zegt Juan Pablo Montoya strijdvaardig. De vorm op de zondag is van cruciaal belang. ''Kwalificatie hoort erbij, maar je moet er echt voor zorgen dat je goed kan racen. Het maakt niet uit hoe je snel bent over een ronde of vier rondes. Het gaat erom hoe je de wedstrijd eindigt. Je hebt een goede wagen nodig voor de race. Ik kan het weten'', sprak de kersverse Arrow McLaren SP-coureur uit ervaring.



Dat de oudgediende zeer gemotiveerd is om met vlag en wimpel te slagen, steekt Juan Pablo Montoya niet onder stoelen of banken. ''Ik heb gesproken met het team en gezegd dat ik degene het leven zuur maak waarmee ik ga werken aan de auto. Ik ga ontzettend veel vragen en eisen om alles uit de auto te halen. En als het ons lukt, dan wordt het een geweldige zondag.'' Craig Hampson is de 'ongelukkige' engineer die Juan Pablo Montoya naar grote hoogte moet brengen. De Amerikaan is overgekomen van Dale Coyne Racing. Het is de monteur die Sebastien Bourdais hielp bij zijn vier ChampCar-kampioenschappen op rij en degene die tweevoudig kampioen Fernando Alonso op weg hielp in de laatste editie van de Indy 500.



De meeste autosportliefhebbers kennen Juan Pablo Montoya van zijn Formule 1- carrière. De 45-jarige coureur kwam in 2001 met veel bravoure de Formule 1 in, uitkomend voor het team van Williams. In de derde Grand Prix van zijn debuutjaar was de Colombiaan zelfs op weg naar een sensationele zege in Brazilië. Totdat achterligger Jos Verstappen in zijn Arrows op hem klapte. That's racing waren zijn befaamde woorden na afloop. Een ster was geboren. Toch kon Juan Pablo Montoya zijn belofte niet verder inlossen en verliet via de achterdeur de koningsklasse. Uiteindelijk won de temperamentvolle Zuid-Amerikaan zeven Grands Prix in de Formule 1, waaronder een zege in het prinsdom van Monaco.



The Triple Crown - het winnen van Monaco, de 24 uur van Le Mans en de Indy 500 - bestaat ook nog steeds tot de mogelijkheden. De succesvolle coureur mist alleen de historische afstandsrace op zijn palmares om de serie compleet te maken. De Zuid-Amerikaan heeft al in 2018 meegedaan in de LMP2-klasse en werd daarin derde. Volgend jaar zal de 45-jarige coureur opnieuw afreizen naar Frankrijk. De geboren Colombiaan zal het team van DragonSpeed vertegenwoordigen in de LMP2-klasse.