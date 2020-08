Indy 500: Marco Andretti pakt pole polsition, 'Veekay' Rinus van Kalmthout vierde

Marco Andretti pakte zojuist pole position voor de Indy 500 op de Indianapolis Speedway van volgende week. Andretti deed dat 33 jaar nadat zijn opa dat ook al eens wist te flikken.

Nederlander Rinus van Kalmthout, bij de Amerikanen bekend als "Veekay" wist zich als vierde te kwalificeren voor de fameuze race. De 500 mijl worden volgende week zondag gereden op de Indianapolis Speedway.

Rookie tussen de ervaren jongens

Als 'rookie' mag de negentien jarige Hoofdorper Van Kalmthout in zijn debuut starten vanaf de tweede startrij. Hij heeft ervaren Indycarracers voor hem staan op de eerste rij.

Andretti pakte zijn pole voor Andretti Autosport met een gemiddelde over zijn vliegende ronden van 231,068 mijl per uur. Dat is dus een gemiddelde snelheid van 371,87 kilometer per uur. 'VeeKay' haalde 230,704 mijl per uur als gemiddelde.

Fernando Alonso kwam gisteren niet verder dan de 26ste tijd tijdens de kwaliicatie voor de Indy 500. Eerder deze week verkende hij de muur middels een stevige crash.