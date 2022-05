Herta wint knotsgekke en natte GMR Grand Prix op Indianapolis

Colton Herta heeft de nat verregende GMR Grand Prix op zijn naam geschreven. De Andretti Autosport-coureur finishte onder geel in een knotsgekke en onvoorspelbare race nadat Juan Pablo Montoya met nog een handvol minuten voor de boeg zichzelf elimineerde.

Simon Pagenaud begon als 20ste en profiteerde optimaal van de grillige omstandigheden en pech bij anderen en werd tweede. Will Power startte op pole, maar na een achtbaan van gebeurtenissen eindigde de Penske-coureur toch nog als derde.

Rinus VeeKay had zaterdag minder geluk aan zijde. Eerst kreeg de Ed Carpenter Racing-coureur een straf voor het blokken van Romain Grosjean. Daarna kwam de Nederlander in contact met Devlin DeFrancesco doordat hij vanuit het natte gras weer de baan op kwam en de auto nog niet onder controle kreeg. Met twee ronden achterstand kon de Hoofddorper alsnog zijn weg vervolgen, maar een goede puntenfinish zat er niet meer in. Dat VeeKay later nog een keer spinde, maakte de situatie er niet beter op. P23 was het eindresultaat. Zijn teamgenoot Conor Daly hied de eer hoog voor Ed Carpenter Racing door als vijfde te eindigen achter Marcus Ericsson die als 18de begon.

De drie kampioenschapsleiders Alex Palou, Scott McLaughlin en Josef Newgarden beleefden een teleurstellende wedstrijd en eindigden in het achterveld. Power nam door zijn derde plek de koppositie over in de stand. Herta schoof naar P6 en VeeKay zakte terug naar P10 in het klassement.

Vanaf dinsdag 17 mei gaat het vizier op de Indy 500. Die race is zondag 29 mei.