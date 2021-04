Montoya mist verkoelende rijwind bij eerste test met 'aeroscreen'

Juan Pablo Montoya moet nog wennen aan de nieuwe generatie IndyCar-auto's. De 45-jarige Colombiaan, tweevoudig Indy 500-winnaar, maakt dit jaar weer zijn opwachting in de beroemde race op de Indianapolis Motor Speedway en testte recentelijk op het circuit van Laguna Seca en op de Indianapolis Motor Speedway met de bolide van Arrow McLaren SP.

Het betrof zijn eerste kennismaking met het aeroscreen, de IndyCar-variant van de halo. Montoya: "Het was om eerlijk te zijn niet verkeerd. Ik had verwacht dat het je zicht meer zou belemmeren. Het is wel even afzien bij het in- en uitstappen, en het is veel heter in de auto. Nu viel het op Indianapolis en op Laguna Seca nog wel mee, maar op een stratencircuit is er helemaal nauwelijks verkoelende rijwind. Dat was wel een shock voor mij."

De oud Formule 1-coureur vervolgt: "Het is vreemd, het is alsof je in je eigen bubbel rijdt. Het voelt een beetje als een sportscar. Maar het scherm is afgesloten en ik snap niet waarom. Ik geloof niet dat dit nodig is. Met een iets open scherm krijg je tenminste een beetje meer verkoelende rijwind. Vanuit veiligheidsoogpunt is het prima, een goede innovatie. Het is voor mij meer een kwestie van gewenning dan iets anders."