Kalender voor 2021 bekend, Indy 500 op 30 mei

De IndyCar-organisatie heeft de kalender voor 2021 bekend gemaakt en telt zeventien races. De eerste race is op 7 maart in de straten van St. Petersburg, Florida. Het seizoen eindigt op 19 september op het roemruchte circuit van Laguna Seca. De Indy 500 is op zondag 30 mei. Het schema kent ook twee double headers in Texas en Detroit. Dan worden er in één weekend twee races verreden op één locatie. Hieronder het volledige schema.



07 maart Sint Petersburg (straten circuit) 11 april Barber Motorsports Park (gp circuit) 18 april Long Beach (straten circuit) 01 mei Texas Motor Speedway (oval) 02 mei Texas Motor Speedway (oval) 15 mei Indianopolis Motor Speedway (gp circuit) 30 mei Indy 500 (oval) 12 juni Belle Isle Detroit (straten race) 13 juni Belle Isle Detroit (straten race) 20 juni Road America (gp circuit) 04 juli Mid-Ohio (gp circuit) 11 juli Toronto (straten race) 08 augustus Nashville (straten race) 14 augustus Indianapolis Motor Speedway (gp circuit) 21 augustus WW Technology Race Way (oval) 12 september Grand Prix of Portland (gp circuit) 19 september Laguna Seca (gp circuit)