Vooruitblik: Pakt VeeKay vanavond zijn eerste zege?

Dit weekend staat er een dubbele race op het programma in de IndyCar-series. Opnieuw wordt er geracet op het binnencircuit van de Indianapolis Motor Speedway. Met Rinus van Kalmthout op pole position is dat een goede reden om wakker te blijven. Behalve de kans op succes voor de Nederlandse autosport, zijn er nog meer zaken die de wedstrijden interessant maken. Hier alvast een vooruitblik.



Titelstrijd kan beslist worden

Scott Dixon kent een geweldig seizoen met vier overwinningen en twee keer een tweede plaats. Van alle rijders is de Australiër het meest constant en gaat riant aan de leiding in het kampioenschap. De 40-jarige staat 72 punten los van Josef Newgarden en 128 punten voor op nummer drie Pato O’Ward. Verlaat de Australiër Indianalopis met 55 punten of meer verschil dan is de strijd beslist en pakt hij zijn zesde titel. ''Ik zal tijdens deze twee races niet zoveel anders doen als bij andere wedstrijden. Ik ga proberen zoveel mogelijk punten te scoren,'' zei Dixon. ''Het hoofddoel is natuurlijk om te winnen, maar er zijn nog andere rijders die hetzelfde willen. We proberen het ieder geval beter te doen dan in Mid-Ohio, waar ik door een grote fout makkelijke punten weggaf.''



Oude veteranen racen mee

Drie bekende veteranen zullen weer aan de start verschijnen. Sebastian Bourdais, viervoudig kampioen, zal rijden met nummer 14 voor AJ Foyt Racing, De Fransman zal ook te bewonderen zijn in de laatste wedstrijd van dit seizoen. "Eindelijk begint het seizoen voor mij. Ik kan niet wachten om te laten zien wat wij in petto hebben." Volgend jaar maakt de IndyCar-legende zijn comeback in deze series met hetzelfde team als nu.



Drievoudig winnaar van de Indy 500 Heilo Castroneves vervangt Oliver Askew bij Arrow McLaren SP. Het is zijn eerste start op een road course sinds 2019, toendertijd ook op de beroemde Indianapolis Speedway. En het is ook de eerste keer dat de Braziliaan voor een ander team rijdt dan Team Penske sinds 1999. "Het is goed om weer terug te zijn op de plek waaraan ik mooie herinneringen heb overgehouden."

James Hinchcliffe gaat opnieuw rijden voor Andretti Autosport als nummer 26 en zal de resterende races ook uitkomen voor dit team. Daarna wordt bekeken wat de plannen zijn voor 2021.



Herfstklassieker met fans

Voor het eerst in 111 jaar tijd wordt er weer in oktober een groot evenement gehouden op de Indianapolis Motor Speedway. Andere grote klasses, zoals de MotoGP, waren al in september aanwezig op de Brickyard. Ook mogen er weer toeschouwers naar binnen. De meeste tribunes zullen leeg zijn, want er is een maximum aantal bezoekers ingesteld van 10.000 per race. Normaal kunnen er 300.000 fans plaatsnemen. Er zijn tribunes bij bocht één en vier. De autosportliefhebbers zullen aan strenge veiligheidsmaatregelen moeten houden vanwege het coronavirus. Dixon is blij met de komst van de fans: "Het gaat fantastisch worden met elke dag toeschouwers. Dit seizoen zonder veel fans voelde raar aan, helemaal tijdens de Indy 500. We verwelkomen ze hier van harte. Hopelijk wordt het goed weer voor ze en kunnen we een geweldig weekend beleven."

Vanavond (vrijdag) 21.30 Nederlandse tijd begint de eerste race. Race twee is zaterdag om 20.30. Te volgen op Ziggo Sport HD of Ziggo Sport Racing.