Altijd willen weten hoe een IndyCar-weekend eruit ziet voor coureurs? Andretti Autosport geeft een uniek inkijkje en volgde eigen coureur in dienst: Colton Herta.

Zo geeft de talentvolle Amerikaanse rijder een rondleiding door zijn motorhome, sluit je aan bij een debrief en kijk je mee over Herta's schouders tijdens en na de race in Toronto.

