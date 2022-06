Dit weekend is de TT van Assen. De baan in Drenthe is een van de meest populaire en fameuze motorcircuits ter wereld. Toch flirt het TT-circuit regelmatig met autosport voor het huisvesten van bekende series. In 2007 kreeg de organisatie het voor mekaar om de ChampCar (nu IndyCar) naar het Noord-Oosten van Nederland te halen. Na de Formule 1 de grootste openwielklasse.

De bekendmaking van het Dutch Champ Car Grand Prix was op 16 januari 2007. Officieel heette de race Bavaria Champ Car Grand Prix Powered by Audi, Gant & Hertz. De deal tusssn de Champ Car en het TT-circuit was voor meerdere jaren.

De Champ Car World Series probeerde door de overzeese tripjes de populariteit van de Amerikaanse klasse te vergroten door een race in Nederland en in België te plannen. De keuze op de Lage Landen kwam niet zomaar uit de lucht met Robert Doornbos en de Belg Jan Heylen op de grid.

Zolder trapte het ' buitenlandse' tripje af en die race werd gewonnen door voormalig F1-coureur Sébastien Bourdais. Doornbos werd zevende en Heylen dertiende. Een week later, op 2 september, was Assen aan de beurt.

De wedstrijd werd onder toeziend oog van meer dan 60.000 toeschouwers gewonnen door wijlen Justin Wilson. In het 17-koppige veld won de Brit voor Heylen en Braziliaan Bruno Junqueira. Doornbos kwam uiteindelijk niet verder dan de dertiende stek.

Deze eerste Champ Car-race in Assen zou meteen de laatste zijn. In 2008 zou Champ Car samengaan met de IndyCar en onder het dak van de IndyCar verdergaan. De Europese races pasten niet meer in de toekomstplannen van de Amerikanen en Assen verdween van het toneel.

Hieronder is de gehele race terug te zien.