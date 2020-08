Rinus van Kalmthout ‘VeeKay’ stunt met een vierde startplaats voor de allereerste Indy 500

Tijdens de zogenaamde Fast Nine shoot-out, het tweede gedeelte van de kwalificatie voor de Indy 500 heeft Rinus van Kalmthout een spectaculaire vierde positie behaald. De Hoofddorper die nog maar 19 jaar is, rijdend voor het team van Indy legende Ed Carpenter, zal volgende week zondag aan de binnenkant van de tweede startrij vertrekken voor editie 104 van de legendarische Indianapolis 500.

Geslaagde zaterdagmiddag

Gisteren, op zaterdag wist VeeKay al de Amerikaanse autosport wereld al zien dat er rekening met de Hollander gehouden moet worden. Door het feit dat VeeKay zich als enige Chevrolet aangedreven bolide, had geplaatst bij de snelste negen coureurs door de zesde tijd te rijden.

Ruim 371 km/h!

Tijdens de bloedstollende ‘Fast Nine shoot-out’ van afgelopen avond (middag in Amerika) mochten de coureurs die zich hadden geplaatst voor deze shoot-out in omgekeerde volgorde melden. Hierdoor moest Rinus als vierde rijder de beroemde Brickyard proberen te bedwingen. De jonge Nederlander liet tijdens de vier kwalificatieronden een gemiddelde snelheid van 230,704 mijl per uur noteren, wat maar liefst 371,282 kilometer per uur is!

3-koppig Ed Carpenter Racing team

Ed Carpenter Racing, het team waar van Kalmthout voor uitkomt tijdens de 104e Indy 500, heeft drie coureurs ingeschreven voor de beroemde race in Indiana. Ed Carpenter, teameigenaar van het gelijknamige team, zal starten vanaf een 16e positie. De derde coureur van het team is, Conor Daly, zoon van voormalig Ierse Formule 1 en Champ Car coureur Derek Daly, zal starten vanaf de achttiende positie.

De Andretti naam op 1

De eerste positie, oftewel de polepositie, voor de Indy 500 ging naar Marco Andretti. Het is dit jaar 33 jaar geleden dat een coureur met de naam Andretti vanaf positie nummer 1 mag starten tijdens de Indy 500. Vader Michael is het nooit gelukt om de polepositie te veroveren en winnen is hem ook nooit gelukt ondanks dat hij door de jaren heen het grootste aantal ronden ooit aan de leiding heeft gelegen. Mario Andretti, de vader van Mario en de opa van Marco, heeft dit beide wel behaald en is daarmee dan ook een levende Indy 500 legende. Marco zijn gemiddelde tijd was 231,068 mijl per uur, wat maar liefst 371,867 kilometer per uur is!

Reactie van Rinus na afloop

"Het is eigenlijk nog niet helemaal te bevatten, deze vierde startplaats”, sprak Rinus VeeKay kort na zijn ijzersterke optreden in de Fast Nine shoot-out. Ik reed een sterke run en de wagen lag erg goed. Ik was héél erg dichtbij de eerste startrij, maar als je me een week geleden zou hebben verteld dat ik als vierde zou vertrekken voor de Indianapolis 500, dan had ik er meteen voor getekend.”

Volgende week zondag gaat het los!

Het goede kwalificatie resultaat geeft Rinus vertrouwen voor de race zelf. “Als alles meezit denk ik dat we mee kunnen strijden voor de topposities, en daarmee bedoel ik ook de overwinning. Ik ben ontzettend blij. We staan er sterk voor! Ten slotte wil ik mijn vrienden van Racing Team Nederland graag feliciteren met hun prachtige podiumplaats tijdens de zes uren van Spa-Francorchamps!”

De start van de 104e Indy 500 is volgende week zondag 23 augustus, de start van de race is om 20:40 Nederlandse tijd.