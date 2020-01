Andretti Autosport en Fernando Alonso dicht bij deal voor Indy 500

Het lijkt erop dat Fernando Alonso in 2020 terugkeert op Indianapolis. De Spaanse coureur en Andretti Autosport komen steeds dichter in de buurt van een deal voor de Indy 500.

Alonso neemt momenteel deel aan de Dakar Rally in Saoedi-Arabië, maar het is nog niet duidelijk wat hij de rest van 2020 gaat doen. De kans is echter groot dat hij in mei terugkeert op The Brickyard voor de Indy 500. McLaren gaf aan open te staan om Alonso in een derde auto te laten racen, maar de gesprekken tussen de tweevoudig Formule 1-kampioen en Andretti Autosport zijn in een vergevorderd stadium.

"Het is nog niet in kannen en kruiken, maar het ziet er goed uit", vertelde Andretti-teambaas Michael Andretti aan RACER. "We willen dat het er van komt, en ik moet simpelweg nog uitzoeken hoe het gefinancierd gaat worden. Ik denk dat we een sponsor kunnen vinden, maar neem ik nu al de gok door hem te laten tekenen in de hoop dat de financiering rond komt? Ik geniet ervan om met Fernando te werken en ik wil dat het lukt."

Horde Honda lijkt genomen door Andretti

Andretti en Alonso werkten in 2017 al samen toen de Spanjaard debuteerde in de Indy 500. Daarbij maakte hij een zeer sterke indruk. Alonso deed lang mee in de hoogste regionen en lag meerdere keren aan de leiding, maar viel uiteindelijk met een kapotte Honda-motor uit. Honda leek in eerste instantie ook een sta-in-de-weg te kunnen worden voor een hereniging van Andretti en Alonso.

Het team neemt al jarenlang motoren af bij de Japanners, met wie Alonso in hun gezamenlijke tijd bij McLaren geen goede relatie had. Naar verluidt heeft Andretti de inzet van Alonso bij de Indy 500 besproken met Honda en daarbij lijkt hij geen tegenstand te hebben gehad.

Wat Andretti nog niet met Honda besproken heeft, is eventuele verdere inzet van Alonso gedurende het IndyCar-seizoen. Met Alonso heeft hij daar wel over gesproken. "We hebben daarover gesproken en het is mogelijk, maar dat gebeurt niet voor Indianapolis. Ik wil niets doen dat onze andere inschrijvingen in de weg zit, maar het zou geweldig zijn voor de serie."