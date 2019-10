McLaren SP bevestigt Askew en O'Ward voor eerste IndyCar-seizoen

Arrow McLaren SP heeft bevestigd wat er eigenlijk al een aantal dagen aan zat te komen: Patricio O'Ward en Oliver Askew zullen komend seizoen de kleuren van het nieuwe IndyCar-team verdedigen.

Schmidt Peterson Motorsports bestaat na het afgelopen IndyCar-seizoen niet meer: het team is opgegaan in het nieuwe team van McLaren, dat er dus voor koos om een bestaand team over te nemen voor het nieuwe IndyCar-avontuur. Hoofdsponsor Arrow bleef aan boord, waardoor het team de komende jaren als Arrow McLaren SP aan de start van races zal verschijnen.

De frisse start wordt bijgestaan door een nieuw rijdersduo. Marcus Ericsson vertrok al naar Chip Ganassi Racing, waar hij de bestuurder van de derde auto wordt. Ook voor James Hinchcliffe, die sinds 2015 voor SPM reed, komt de samenwerking dus tot een einde, maar het is nog onduidelijk wat de in Toronto geboren Canadees gaat doen in het komende seizoen.

Patricio O'Ward is dus wel een van de coureurs die McLaren gaat inzetten in haar eerste IndyCar-seizoen. De Mexicaan debuteerde eind 2018 als kersverse Indy Lights-kampioen in de IndyCar Series op Sonoma, waarna hij de eerste acht races van 2019 voor Carlin reed. Zijn beste resultaat behaalde hij op het Circuit of the Americas, waar O'Ward achtste werd.

"Ik ben bijzonder blij dat ik mijn eerste volledige IndyCar-seizoen met Arrow McLaren SP zal rijden", vertelde O'Ward. "In het afgelopen jaar heb ik een aantal geweldige kansen gehad, maar dit is met afstand het beste wat kon gebeuren voor mijn carrière. Eerder dit jaar kon ik al proeven aan de IndyCar en ik kan niet wachten om McLaren Sp op de best mogelijke manier te vertegenwoordigen in een volledig seizoen in 2020."

Als teamgenoot krijgt O'Ward zijn opvolger als Indy Lights-kampioen: Oliver Askew was in dat kampioenschap te sterk Rinus van Kalmthout en wordt beloond met een zitje bij McLaren SP. "Het is een droom die uitkomt dat ik voor Arrow McLaren SP mag uitkomen in mijn eerste jaar in de IndyCar", vertelde Askew.

"Het nieuwe team brengt drie geweldige partners bij elkaar en het is een eer om die te mogen vertegenwoordigen in dit nieuwe hoofdstuk voor zowel het team als mijn carrière. Dit is een spannende nieuwe uitdaging voor mij en de volgende natuurlijke stap na het winnen van de Indy Lights-titel dit jaar. Ik kan niet wachten om te beginnen."