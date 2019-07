McLaren aast op Colton Herta en samenwerking met SPM voor 2020

McLaren lijkt uit te zijn op een volledige IndyCar-campagne in 2020 en daarvoor is het op zoek naar twee zaken: een coureur en een samenwerking met een van de huidige teams. Voor dat eerst heeft het aanstormend talent Colton Herta op het oog.

Dit jaar keerde McLaren als zelfstandig team terug in de IndyCar Series, waarbij het alleen deelnam aan de Indy 500. Fernando Alonso zat achter het stuur van de bolide, maar het lukte de combinatie niet om zich te plaatsen voor de wedstrijd. Het Britse team heeft aspiraties om een volledig IndyCar-seizoen te gaan rijden in 2020, maar daarbij hoeft het in ieder geval niet op Alonso te rekenen: hij gaf al aan daar geen behoefte aan te hebben.

Wie gaat McLaren dan wel halen als coureur? Alexander Rossi stond in de belangstelling van het team, maar tekende recent een nieuw contract bij Andretti Autosport en is dus niet beschikbaar. Zak Brown en McLaren hebben hun aandacht volgens de krant IndyStar hun aandacht nu verlegd naar het aantrekken van Colton Herta, die in maart de jongste IndyCar-winnaar ooit werd op het Circuit of the Americas.

Honda lijkt struikelblok voor samenwerking met SPM

Tevens lijkt McLaren een samenwerking aan te willen gaan met Schmidt Peterson Motorsports. Als gezamenlijke inschrijving zouden ze volgens IndyStar twee auto's aan de start willen brengen in 2020. James Hinchcliffe heeft een contract, terwijl Herta dus de beoogde coureurs voor het tweede zitje is. Het enige wat zo'n samenwerking in de weg lijkt te staan, is het feit dat SPM met Honda-motoren rijdt, terwijl de motorleverancier pertinent niet met McLaren in zee wil.