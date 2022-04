Evans heer en meester in Rome, Frijns opnieuw naar podium

Op Mitch Evans stond dit weekend in Rome geen maat op. De Jaguar-coureur won beide E-Prix' in de Italiaanse hoofdstad met veel machtsvertoon. Polesitter Jean-Eric Vergne moest genoegen nemen met de tweede positie. Frijns scoorde zijn tweede podium van het weekend. Op de zaterdag werd de Envision-coureur tweede en pakte dit keer de derde plek. Regerend kampioen Nyck de Vries viel opnieuw buiten de punten.

Samenvatting

Vergne rijdt weg van pole en behoudt de leiding. Andre Lotterer passeert Jake Dennis en schuift door naar de tweede plaats, maar moest Dennis vlak daarna voorbij laten. Dennis kan echter het tempo niet volhouden en moet Lotterer laten gaan. Kort daarna haalt Evans hem ook in.



De leider in de tussenstand Edoardo Mortara probeert Antonio Felix da Costa in bocht 4 te passeren, maar de Portugees rijdt de Zwitser opzij en beschadigt de voorvleugel van zijn auto. Kort daarna raakt Mortara de muur in bocht 19 en kan uitstappen.

Antonio Giovinazzi, de thuisheld, is ontzichtbaar. Tot overmaat van ramp moet de voormalig F1-coureur zijn Penske/Dragon-bolide aan de kant zetten. De eerste neutralisatie was hierdoor een feit. Met 24 minuten op de klok wordt de Safety Car binnengehaald en kan de race verder.

Vergne leidt nog steeds de dans, maar niet voor lang. Evans passeert de Fransman en ligt net als de zaterdag voorop. Frijns profiteert van zijn Attack Modes, werkt zich een weg naar voren en neemt de koppositie over.



Lotterer aast ook op P1 en gebruikt zijn Attack Mode om dit doel te bereiken. De Duitse coureur ligt nu tweede en zit Frijns op de hielen, die alles uit de kast trekt om de leiding vast te houden. De Nederlander houdt echter geen stand en moet Lotterer voorbij laten. Met nog 10 minuten op de klok is de Duitser dicht bij zijn eerste overwinning in de Formule E.



Na een korte safetycar wordt 515 seconden toegevoegd aan de totale tijd. Evans spaart zijn Attack Mode voor het einde van de race en neemt de boost met minder dan acht minuten te gaan. Met het extra vermogen gaat Evans achter Lotterer aan, jaagt op de Duitse coureur en neemt vervolgens de leiding op de helling naar bocht 7. Evans houdt stand en Vergne glipt voorbij zijn voormalige teamgenoot Lotterer naar de tweede plaats, voordat Frijns de Duitser inhaalt en hem van het podium duwt.

Met Envision Racing's Nick Cassidy in de muur bovenaan bocht 7, verschijnt de Safety Car kortstondig om vervolgens de laatste ronde in te gaan voor de finish. Met Evans op kop en Vergne vlak achter zich, gaat de Fransman in de aanval om zijn voorsprong te heroveren. De DS Techeetah-coureur kan echter Evans niet meer achterhalen en komt opnieuw als winnaar over de streep. Vergne eindigt vlak achter Evans als tweede, terwijl Frijns als derde finisht.



Stand

Hoewel Vergne nog geen enkele zege boekte in 2022, leidt de DS Techeetah-coureur wel de rangschikking in het wereldkampioenschap van de Formule E. De tweevoudig kampioen heeft 60 punten, twee meer dan Frijns. Derde staat Stoffel Vandoorne met 56 punten. Evans stijgt naar de vierde plek door zijn dubbelzege en revancheert zich na een matig begin van 2022. De Nieuw-Zeelander heeft 51 punten. Regerend kampioen Nyck de Vries zakt door een puntloos weekend na de achtste plaats en blijft steken op 43 punten.

De volgende ronde is in Monaco op 30 april. Tussentijds openbaart de organisatie de nieuwe generatie Formule E-bolides, de zogeheten Gen3.