Vandoorne snelt naar pole in Saoedi-Arabië, De Vries derde

Mercedes-EQ-coureur Stoffel Vandoorne pakt in de openingsrace van het nieuwe Formule E-seizoen de poleposition op het Riyadh Street Circuit in Saoedi-Arabië. Jake Dennis, rijdend voor Avalanche Andretti Formula E, werd tweede. Regerend kampioen Nyck de Vries start het seizoen op de tweede startrij op P3. Landgenoot Robin Frijns werd zevende.

De eersre kwalificatie van het achtste Formule E-seizoen was voor coureurs en teams even wennen. De 22 coureurs werden gesplitst in twee groepen van elf. De beste vier van elke groep gingen door naar de knock-out-fase.

De knock-outs bestaan uit een kwartfinale, halve finale en finale. In deze rondes zijn er koppels van twee coureurs die gaan duelleren. Degene met een snellere tijd mag door of pakt in de finale de eerste startplek.

Zowel De Vries en Frijns plaatsen zich bij de beste acht. Frijns moet de strijd na de kwartfinale al staken, terwijl De Vries kan doorstoten naar de laatste vier. Daar stuit de wereldkampioen op teamgenoot Vandoorne. De Vries heeft het moeilijk in zijn vliegende ronde en maakte wat foutjes. Vandoorne maakt daar gretig gebruik van en verslaat zijn stalgenoot met ongeveer vier tienden.

Vandoorne komt in de finale Dennis tegen, maar de Brit kan zijn goede vorm niet voortzetten in de strijd om pole. De Belg wint ruimschoots dit onderonsje en start voor de zesde keer uit zijn FE-carrière vanaf poleposition.

De eerste E-Prix in Saoedi-Arabië begint om 17.55 Nederlandse tijd. De wedstrijd is live te volgen op Ziggo Sport en Eurosport.