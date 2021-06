Di Grassi wint in Mexico na diskwalificatie Wehrlein, Audi scoort 1-2

Lucas di Grassi wint de 8ste E-Prix van het seizoen in Puebla in Mexico na de diskwalificatie van Pascal Wehrlein. Zijn teamgenoot René Rast wordt tweede en zorgt ervoor dat Audi een 1-2 pakt.

De wedstrijd op het Autodromo Miguel E Abded begint chaotisch. Eerst komt Oliver Rowland vanaf P2 moeilijk weg van zijn plek en daarna knalt rookie Nick Cassidy in de muur. Dat veroorzaakt de eerste neutralisatie.

Polesitter Wehrlein houdt de leiding na de herstart. Duitser besluit vlak daarna zijn Attack Mode in te zetten. Die wordt geactiveerd in een extra bocht bij Turn 8. De Porsche-coureur verliest kort de kop, maar krijgt de leiding weer snel in handen als anderen ook hun verplichte Attack Mode inzetten.

Frijns is bezig met een opmars. Vanaf P22 is de Virgin-coureur opgeklommen naar de veertiende positie. Maar een straf voor het veroorzaken van een crash, gooit roet in het eten. Slachtoffer: Nederlander en titel concurrent De Vries. Die ging door de tik van Frijns in de rondte.

Ook Alex Lynn en Sam Bird zorgen voor een incident en de tweede Safety Car. Lynn zag zijn landgenoot over hoofd toen hij zijn Attack Mode inzette. Lynn knalde tegen Bird en die kwam in de muur.

Met nog 12 minuten op de klok wordt het veld weer losgelaten. Wehrlein slaat weer een gaatje naar de Maximilian Günther en Jake Dennis in de BMW-Andretti. Toch is de zekere winst voor Wehrlein in het geding. De wedstrijdleiding verdenkt de Porsche-coureur van een technische overtreding.

Achter Wehrlein ontvouwt een spannende strijd voor de tweede plek. Dennis doet hier niet meer aan mee door zijn tweede, laatste en verplichte Attack Mode en valt uit de top drie. Günther houdt de eer nog hoog voor BMW-Andretti op P2, maar kan het tempo niet volhouden en verliest posities.

Andere rijders profiteren van de terugval van de BMW's. Oud-kampioen Dii Grassi stormt naar voren en vecht zich naar de tweede stek. Teamgenoot Rast doet hetzelfde en sluit aan op P3.

Wehrlein komt als eerste over de meet, maar wint niet de wedstrijd. De voormalig F1-coureur wordt gediskwalificeerd voor het overtreden van het technisch bandenreglement. Hierdoor scoort Audi een 1-2 met Di Grassi en Rast. Di Grassi pakt zijn eerste winst van 2021 en dertiende in totaal. De Zwitser Edoardo Mortara wordt derde.

De Vries kwam in de slotfase nog sterk terug en scoort nog twee punten door een negende eindklassering. Frijns wordt 16de na zijn straf.

In de tussenstand blijft het spannend. Frijns staat nog bovenaan met 62 punten. Titelverdediger Antonio Felix da Costa schuift op naar P2 met 60 en de Vries zakt een plekje naar P3 met 59. Rast en Evans volgen met 58.

De tweede E-Prix in Mexico en ronde 9 van het Formule E-kampioenschap is zondagavond 23.04 uur Nederlandse tijd.