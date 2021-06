Doohan wint hoofdrace in natte omstandigheden en pakt zijn eerste F3-zege

Jack Doohan heeft de hoofdrace gewonnen op Paul Ricard en daarmee zijn eerste F3-race van het seizoen. De werdstrijd werd verreden in natte omstandigheden. De 18-jarige Australiër, zoon van de legendarische motorcoureur Mick Doohan, startte vanaf P4. Hauger, die lang aan de leiding reed, werd tweede voor Ciao Collet. De Braziliaan versloeg zijn teamgenoot Victor Martins om P3, allebei rijdend voor het Nederlandse team van MP Motorsport.



In zeer natte omstandigheden begint de hoofdrace in Le Castellet. Alle coureurs staan op regenweerbanden. Frederick Vesti start op pole door zijn snelste tijd in de kwalificatie van vrijdag. Naast hem Dennis Hauger en daarachter de winnaar van de tweede sprintrace, Victor Martins.



Race nummer drie van het weekend is onderweg als de lichte doven en Hauger pakt de leiding af van Vesti. Dat geeft in deze weersomstandigheden een voordeel, want de de Noor heeft hierdoor geen last van slecht zicht door de spray. Ondanks de listige condities komt het hele veld veilig door de eerste ronde heen.



De eerste uitvaller is Olli Caldwell en zet zijn auto stil op de baan. De wedstrijdleiding besluit de Virtual Safety Car te activeren om de bolide van de Brit weg te slepen. Op dat moment spint David Schumacher, de zoon van Formule 1 -coureur Ralf Schumacher. De Duitser kon zonder schade zijn weg vervolgen.



Na vier ronden leidt Hauger de dans met 2.3 seconden naar Vesti toe. In de tussentijd ontstaat er een droge lijn op Paul Ricard en schieten de rondentijden omlaag. Doohan stormt naar voren op het droge. De Australiër in dienst van Trident haalt eerst Clement Novalak in en daarna bij de start en finish Martins, die daarvoor een slippertje maakte en met weinig tractie uit de bocht kwam.



Doohan rijdt het gat dicht naar Vesti. Op de helft van de wedstrijd zat hij binnen een seconde van de Deen. Vesti voelde de druk van zijn Autralische concurrent en verliest de controle van zijn bolide. Doohan profiteert en schiet naar P2. Daarna zette de 18-jarige Trident-coureur de snelste ronde neer en bevestigt zijn goede racensnelheid. Doohan wil meer en gaat op jacht naar Hauger.



Doohan op zijn regenbanden ruikt de overwinning. Hauger moet meer in zijn spiegels kijken. Na 14 ronden zat de Australiër op de staart van Hauger. Martins die achter deze twee rijdt, kan hierdoor ook terug komen. De eerste aanvalspoging van Doohan is in de laatste bocht voor het laatste rechte stuk. Zij aan zij op het sjezen de coureurs over start en finish. Daarna gaan ze sensationeel tweebreed door een paar bochten. Doohan trekt uiteindelijk aan het langste eind en geeft de eerste positie niet meer uit handen.



De enige Nederlander in de F3, Tijmen van der Helm, wordt 16de.



Uitslag Hoofdrace

1. Jack Doohan

2. Dennis Hauger + 1.551

3. Caio Collet + 5.051



Volledige uitslag staat hier



Kampioenschap

De tussenstand na dit weekend in Frankrijk is als volgt:

1. Dennis Hauger - 66 punten

2. Victor Martins - 60 punten

3. Jack Doohan - 58 punten.



Volledige stand staat hier