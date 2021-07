Hauger wint vanaf P12 in zeer vermakelijke sprintrace

Red Bull-junior Dennis Hauger was de man van de wedstrijd tijdens de eerste zeer spectaculaire sprintrace in Oostenrijk. Vanaf P12 (!) won de PREMA-coureur de race na 24 ronden voor teamgenoot Oli Caldwell. Hauger verstevigt hiermee zijn leidende positie in het kampioenschap.

De race op de Red Bull Ring was van begin tot eind spannend in de strijd om de zege. De top tien zat binnen enkele tellen van elkaar. Het veld kon dankzij DRS en de lange rechte stukken dicht bij elkaar blijven.

Nannini leidde de dans vanaf pole, maar moest die kortstondig afstaan aan Sargeant. De Italiaan pakte die weer terug, maar kon geen gaatje slaan en had continu dreiging van achter.

Novalak nam met minder dan vijf ronden de leiding over. Een jagende Nannini wilde P1 weer heroveren, maar dat ging mis. In bocht vier raakten ze elkaar en kwamen hierdoor in de grindbak terecht. Hauger die er achter reed, profiteerde van dit incident en pakte de koppositie. Die stond de PREMA-coureur niet meer af.

Hauger scoorde vrijdag poleposition voor de hoofdrace. Door die pole moest de Noor vanaf P12 starten vanwege de reverse-grid-regel.