Juan Manuel Correa onderging 25 operaties binnen anderhalf jaar

Juan Manuel Correa kon gisteren het heugelijke nieuws naar buiten brengen dat hij komend seizoen weer gaat racen. De 21-jarige Amerikaan verbond zich voor 2021 voor een jaar in de Formule 3 aan ART Grand Prix. Dat hij überhaupt terugkeert in de autosport is al een wonder, gezien de vele verwondingen die hij opliep bij een horrorcrash op 31 augustus 2019.

In de hoofdrace van de Formule 2 op het circuit van Spa-Francorchamps was hij betrokken bij het verschrikkelijke ongeluk bovenaan de heuvel na Raidillon, waarbij Anthoine Hubert het leven verloor. Correa maakte een klap met 65G en liep bijna twintig botbreuken in voeten en benen, twee gebroken ruggenwervels en longschade op. Hij lag twee weken in een kunstmatige coma.

Zijn rechterbeen was er het slechtst aan toe en Correa moest meer dan een jaar met een metalen brace lopen. Op 28 oktober 2020 mocht de brace er eindelijk af. In de anderhalf jaar na de crash onderging de Amerikaan 25 operaties aan zijn benen. Zijn rentree in de racerij komt een jaar eerder dan verwacht, maar hij kon en wilde deze kans bij ART niet laten liggen.