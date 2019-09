Seizoen Peroni ten einde na angstaanjagende crash op Monza

Het Formule 3-seizoen van Alexander Peroni is tot een vroegtijdig einde gekomen. De opgelopen verwondingen bij een horrorcrash op Monza zorgen ervoor dat hij in het laatste weekend van het seizoen, over ruim tweeënhalve week in Sochi, niet in actie kan komen.

Een week na het dodelijke ongeval van Anthoine Hubert in de Formule 2-race op Spa-Francorchamps ging het in Italië vreselijk mis voor Peroni. In de slotfase van de F3-race op zaterdag ging de Australiër wijd in de Parabolica, waar hij vervolgens door een sausage kerb gelanceerd werd. Peroni vloog in zijn bolide tientallen meters door de lucht en kwam ondersteboven op de bandenstapels terecht.

Door de halo werden levensbedreigende situaties voorkomen en Peroni kon op eigen kracht uitstappen, maar na onderzoek in het ziekenhuis bleek hij toch een rugwervel te hebben gebroken en een hersenschudding te hebben opgelopen. Dat heeft voor zowel de coureur als voor zijn team, Campos Racing, gevolgen voor het eerstvolgende en tevens laatste raceweekend van de Formule 3 in 2019.

Peroni moet maand corset dragen

Peroni moet de wedstrijden op het Sochi Autodrom namelijk aan zich voorbij laten gaan. Hoewel een operatie aan de rugwervel niet nodig bleek, is de man uit Tasmanië vandaag pas uit het ziekenhuis ontslagen. Wel moet hij de komende maand een corset dragen om zijn rug de tijd te geven om te herstellen. Deelname aan de races in Rusland, die op 28 en 29 september plaatsvinden, is daardoor onmogelijk.

Campos Racing zal dus voor het laatste weekend van het seizoen moeten zoeken naar een vervanger voor Peroni. Alessio Deledda en Sebastian Fernandez zullen dat weekend dus een nieuwe teamgenoot mogen verwelkomen.