Verschoor maakt overstap naar MP Motorsport en racet ook in 2025 in F2

Richard Verschoor verlaat per direct het team van Trident en maakt de overstap naar MP Motorsport, zo heeft de Nederlander zojuist onthuld op zijn Instagram. De 23-jarige zal daardoor de laatste twee raceweekenden van het Formule 2-seizoen afwerken bij MP Motorsport, waarvoor hij volgend jaar ook in de Formule 2 zal gaan racen.

Formule 2-coureur Richard Verschoor maakt per direct de overstap van het team van Trident naar MP Motorsport. Dat is geen onbekend team voor de 23-jarige, want hij won in 2016 het F4-kampioenschap en in 2019 de befaamde Grand Prix van Macau in de F3 met het Nederlandse team. Bovendien reed hij in 2021 ook al in de F2 voor MP, maar de man uit Benschop kon dat seizoen niet afmaken, omdat hij niet genoeg sponsorgeld mee kon brengen. Verschoor krijgt nu dus een nieuwe kans bij MP Motorsport, waarvoor hij al in Qatar en Abu Dhabi zal gaan racen. Hij zal bij dat team Dennis Hauger gaan vervangen die zich wil gaan richten op zijn nieuwe toekomst in de Verenigde Staten.

In 2025 ook in Formule 2

De viervoudig F2-racewinnaar zal niet alleen de laatste twee raceweekenden van 2024 gaan racen voor het MP Motorsport, maar zal daar volgend jaar ook zijn vijfde seizoen in de F2 gaan afwerken. "Het voelt als thuiskomen", vertelt Verschoor tegenover Nu.nl. "We hebben ook nu al naar andere klassen gekeken, maar ik wil gewoon op het hoogste niveau mogelijk blijven racen. Samen met mijn partners kwamen we hier op uit. Het is een heel ander team dan Trident. En ik denk echt dat we voor een kampioenschap kunnen gaan."

Deze ambities sprak Verschoor aan het begin van 2024 ook uit toen hij bij het team van Trident had getekend. Daar is echter weinig van terecht gekomen, al had dat ook met een behoorlijke dosis pech te maken. Zo won hij dit jaar al drie races met Trident, maar mocht hij alleen zijn overwinning in de hoofdrace in Bakoe behouden. Zijn sprintraces in Hongarije en Saoedi-Arabië raakte hij kwijt, vanwege een te ver afgesleten plank en een illegale instelling van zijn gaspedaal. Bovendien was hij ook tijdens de hoofdrace in Monaco op weg naar de winst totdat zijn motor de geest gaf. Hierdoor staat hij met 81 punten slechts tiende in het kampioenschap.