Raceverslag: Verschoor wint zijn allereerste F2-race op Silverstone

Richard Verschoor heeft op Silverstone zijn allereerste Formule 2 race gewonnen. De MP Motorsport-coureur reed vanaf pole alle rondes aan de leiding in de tweede sprintrace van het weekend. Hieronder het raceverslag.



Richard Verschoor, debutant in deze opstapklasse, mocht vooraan starten vanwege het reverse-grid-reglement. De Nederlander werd tiende in de eerste sprintrace en dat geeft recht op de eerste startplek bij de tweede. Kampioenschapsleider Schwartzman, de winnaar van het eerste treffen op Silverstone, bewandelt de omgekeerde weg en begint als tiende.



Bij de formatieronde blijft Christian Lungaard, de nummer drie van de eerste wedstrijd, stilstaan. Zijn bolide wordt teruggeduwd naar de pitsstraat en zijn plek blijft leeg op de startgrid. Na het uitgaan van de rode lichten blijft Verschoor aan kop met Dan Ticktum op zijn hielen. Achterin in het veld is er een harde klapper tussen Ralph Boschung en Alessio Deledda. Hun wagens zijn aan gort, maar beiden kunnen ongedeerd uitstappen. De veroorzaakte puinhoop, resulteert in een neutralisatie.



Het incident begon met een spin van Boschung nadat de Zwitser naar buiten werd gedrukt door teamgenoot bij Campos, Matteo Nannini. De wagen van Boschung kwam hierdoor op het gras naast de baan, verloor alle grip en tolde de baan op. Deledda kon de Zwitser niet meer ontwijken en ramde de Campos-bolide vol in de achterkant.



De race van 21 ronden gaat verder in ronde vijf. Verschoor houdt zijn hoofd koel en blijft op P1. Marcus Armstrong snoept de tweede plek af van Ticktum en gaat op jacht naar de Nederlander. Verschoor probeert een gaatje te slaan, zodat Armstrong geen DRS kan gebruiken om bij te blijven of in te halen.



Landgenoot Bent Viscaal rijdt buiten de top tien en wil naar voren. Daarvoor moet de Nederlander eerst Jehan Daruvala voorbij. De Trident-coureur wil de Indiër buitenom inhalen bij Stowe, maar dat gaat mis. Zij aan zij gaan de coureurs door deze bocht, maar komen met elkaar in aanraking. De wagens schieten de baan af. Viscaal komt in het grind terecht, terwijl Daravula er net uit blijft. Daravula heeft door deze clash wel een kapotte voorvleugel en rijdt op een laag tempo naar de pits. Viscaal kan niet verder en igt uit de wedstrijd.



Door de stilstaande bolide van Viscaal, moet de Safety Car voor de tweede maal uitrukken. In de elfde ronde wordt de strijd opnieuw hervat. Verschoor behoudt andermaal zijn leidende positie met Armstrong en Ticktum achter hem.



Het gevecht om P4 tussen Liam Lawson en Oscar Piastri is ook spannend. Piastri voert steeds meer de druk op Lawson. Met vier ronden nog te gaan, passeert Piastri de Nieuw-Zeelander bij Brooklands. Als Piastri op P4 finisht en Schwartzman blijft steken op plek negen, dan neemt de Australiër de leiding over in de tussenstand.



Verschoor is in de tussentijd weggereden en is op weg naar zijn eerste Formule 2-overwinning. Armstrong, achter hem moet steeds meer oppassen voor Ticktum. Ticktum probeert met DRS Armstrong te verschalken, maar de Nieuw-Zeelander kan tot dan toe elke aanval pareren.

Vanaf P7 is het ook nog erg spannend in de strijd om punten. Schwartzman doet mee om dit gevecht, rijdend op de negende positie. Maar de Rus vergaloppeert zich, spint in de rondte en kan de koppositie in het kampioenschap niet meer vast houden.

Met nog een paar bochten voor de boeg, kan er niks meer misgaan voor Verschoor. De Nederlander pakt een terechte overwinning en houdt Armstrong en Ticktum achter zich. Door de zege scoort de 20-jarige coureur vijftien punten en klimt op naar de tiende plek in de tussenstand. Oscar Piastri staat eerste dankzij zijn vierde plek plus twee punten voor de snelste ronde. Schwartzman staat tweede en blijft op 81 punten steken.