Vijf Red Bull-talenten in Formule 2 in 2022

Het is wel duidelijk dat het Red Bull Junior Team zeer veel talent heeft voortgebracht. Ook bij de huidige lichting barst van het talent en er zijn dan ook meerdere junioren die een goede kans maken op een Formule 1-zitje in de verre toekomst. Maar om de koningsklasse van de autosport te bereiken moeten ze eerst de juniorenklassen doorlopen.

In de hoogste opleidingsklasse ,de Formule 2, barst het aankomend seizoen van het Red Bull-talent. De Oostenrijkse opleidingsploeg heeft vandaag namelijk bekend gemaakt dat er maar liefst vijf junioren gaan racen in de Formule 2. Dennis Hauger, Liam Lawson, Jehan Daruvala, Jüri Vips en Ayumu Iwasa zullen allemaal in de Formule 2 racen in 2022.

Teams

Hauger en Daruvala zullen het duo bij Prema gaan vormen terwijl Lawson naar het team van Carlin vertrekt. Vips zal op zijn beurt in de wagen van Hitech stappen. Japanner Iwasa zal zijn debuut in de Formule 2 gaan maken voor het bekende team van DAMS.

Formule 1

Het zal voor deze talenten lastig worden om snel de Formule 1 te bereiken. Max Verstappen is immers de regerend wereldkampioen en vult samen met Sergio Perez het team van Red Bull Racing. Ook de stoeltjes bij AlphaTauri zijn momenteel vergeven. Pierre Gasly en Yuki Tsunoda rijden momenteel voor de opleidingsploeg.