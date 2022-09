Hoofdrace: Iwasa zegeviert in Frankrijk, Verschoor kent pechweekend

Ayumu Iwasa scoorde zijn eerste overwinning in de Formule 2 in Le Castellet. In Silverstone was de Japanse Red Bull-junior al dichtbij, maar dit keer kon hij als nummer één het podium in Frankrijk betreden.

Theo Pourchaire kreeg het thuispubliek op de banken door vanaf de vijfde startplek naar het podium te rijden en finishte uiteindelijk als tweede. De ART Grand Prix-coureur kukelde na de sprintrace van het podium door een opgelegde straf van de wedstrijdleiding. De Fransman werd met extra vijf seconden op de vingers getikt vanwege het naar buiten duwen van Marcus Armstrong in bocht elf.

Frederik Vesti maakte de top drie compleet en pakte zijn derde podium van het seizoen. Een late aanval van Felipe Drugovich op de zachte banden zorgde ervoor dat hij opnieuw een sterk resultaat behaalde door als vierde te eindigen. De kampioenschapsleider hield hierdoor de schade beperkt in de rangschikking.

Richard Verschoor, die in Oostenrijk zijn overwinning moest afstaan na het overschrijden van het brandstof reglement, kreeg weer in de hoofdrace malleur. De Trident-coureur reed in de punten totdat de auto plotseling problemen kreeg. Over de boordradio vertelde de Nederlander dat er iets in brand stond, maar wat de oorzaak was, bleef onduidelijk. Voor Verschoor een weekend om snel te vergeten, want bij de sprintrace ging het ook al mis omdat zijn wagen niet van startplek kwam.

Volgende week reist het F2-circus af naar Boedapest voor het laatste weekend voor de zomerstop.