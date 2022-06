Formule 2-coureur krijgt boete na vechtende vader in paddock

Afgelopen weekend kwam naast de Formule 1 ook de Formule 2 in actie in Azerbeidzjan. Tijdens de races van de hoogste juniorenklasse gebeurde er zeer veel opvallende dingen. De kwalificatie en de derde vrije training van de Formule 1 werden bijvoorbeeld uitgesteld door een Formule 2-crash.

Maar ook in de Formule 2-paddock ging het in Bakoe helemaal mis. Er werd namelijk gevochten en de aanleiding van het gevecht was een moment in de hoofdrace op zondag. Roy Nissany en Cem Bölükbasi crashten en de steward bogen zich over het moment. Men besloot dat de schuld volledig bij Nissany lag en hij kreeg een gridstraf voor de aankomende race. Nissany was op zijn beurt nogal boos en schold Bölükbasi de huid vol.

De boze woorden van de Israëliër vielen niet bepaald goed bij de aanhang van Bölükbasi. Volgens de FIA zochten zijn vader en manager na de race namelijk de confrontatie met de aanhang van Nissany. De vader van Bölükbasi liet zich gaan tegenover de trainer van Nissany maar volgens de FIA kwam het niet verder dan wat geduw. De FIA heeft besloten dat de vader van Bölükbasi bij de aankomende race niet welkom is, de coureur moet op zijn beurt 5000 euro boete betalen.