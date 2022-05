Doohan pakte pole in Barcelona, Verschoor in achterveld

Jack Doohan was de snelste in de kwalificatie op de vrijdag en begint de hoofdrace van zondag als eerste. Red Bull-junior Juri Vips, die ook vrijdag in actie kwam voor Red Bull Racing in de eerste vrije training van de Formule 1, werd tweede. Richard Verschoor, die vijfde staat in de rangschikking, begint de sprint -en hoofdrace in het achterveld op P20.

Felipe Drugovich heeft door zijn tiende kwalificatietijd voor het Nederlandse MP Motorsport de poleposition verkregen tijdens de speintrace op zaterdagmiddag. De top tien van de kwalificatie wordt voor elke sprintrace omgedraaid.

De sprintrace begint 17.40 uur Nederlandse tijd en is te volgen via F1TV en ViaPlay.