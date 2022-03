Hoofdrace: Pourchaire wint wedstrijd volop chaos

Theo Pourchaire heeft in een chaotische wedstrijd de zege opgeist in Bahrein, vlak voor Liam Lawson en Juri Vips. Mede door pech bij concurrentenen kon de Fransman, rijdend voor ART Grand Prix, zijn conculega's nipt voorblijven. Richard Verschoor, de winnaar van de sprintrace op zaterdag, werd slachtoffer van een incident en moest de strijd staken.

Bij de start van de race schoot Vips vanaf P3 als een komeet naar de eerste positie. De Est was op weg naar de zege totdat een mislukte pitstop roet in het eten gooide. De Hi-Tech Racing-coureur moest daardoor veel terrein goed maken.

Ook Jack Doohan kreeg last van het 'pitstopspook'. Niet zozeer bij de bandenwissel zelf, maar wel bij de pitsuitgang. Daar kwam de jonge Australiër Pourchaire tegen en beiden toucheerden elkaar in het gevecht. Hierdoor kreeg Doohan een kapotte voorvleugel en moest een nieuwe halen. Een goede klassering verdween als sneeuw voor de zon.

Verschoor was druk bezig in het middenveld totdat Enzo Fittipaldi hem aantikte. De Nederlander was zichtbaar gefrustreerd. Het incident zorgde voor een late safety car-situatie, maar de winst voor Pourchaire kwam niet meer in gevaar.