Formule 2-documentaire vanaf vandaag te zien op F1 TV

De Formule 2 begint deze week met het testen in voorbereiding op het aankomende seizoen. De hoogste opleidingsklasse kende afgelopen seizoen slechts één coureur die de overstap gaat maken naar het echte werk. Aankomend seizoen staat Guanyu Zhou immers op het Formule 1-grid. Kampioen Oscar Piastri gaat een reserverol bij Alpine vervullen.

De verrichtingen van de coureurs tijdens het afgelopen Formule 2 seizoen werden achter de schermen gevolgd door de camera's van F1 TV. Vanaf vandaag zijn die beelden op dat platform te zien. Men lanceert vandaag namelijk de documentaire 'Chasing the Dream'.

