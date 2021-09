Ticktum op opdrogende baan dominant naar zege in Sotsji, Verschoor pakt puntje

Dan Ticktum was heer en meester op de opdrogende baan van het Sochi Autodrom. De Carlin-coureur pakte zijn tweede zege in 2021 en zijn zevende podium in totaal. Door overwinning schuift de Brit op naar de vierde plaats in de stand en houdt zich op het kampioenschap. Jüri Vips werd tweede en behaalde zijn vijfde podium van het seizoen. De derde plaats was voor Robert Shwartzman die in Rusland zijn thuisrace reed.



Kampioenschapsleider Oscar Piastri had een moeilijke middag in de listige baanomstandigheden en werd negende achter de Nederlander Richard Verschoor, die daarmee het laatste puntje pakte. Veel schade liep de F3-kampioen van 2020 in de tussenstand niet op. Zijn naaste concurrent Gianyu Zhou kon niet de wedstrijd niet starten. Daardoor blijft het verschil tussen die twee 19 punten. Schwartzman komt dankzij zijn derde plek dichterbij, maar heeft nog een achterstand van 30 punten.



De tweede sprintrace is geannuleerd. Door de slechte weersomstandigheden vandaag kan de organisatie het bomvolle programma niet afwerken dit weekend. Zondag staat dus nog allleen de hoofdrace op het programma. Piastri mag dankzij de snelste tijd in de kwalificatie de wedsrtijd als eerste aanvangen. Zhou start als vierde.