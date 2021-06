Shwartzman pakt overtuigende eerste zege in Bakoe

In de straten van Bakoe in Azerbeidzjan is de eerste F2- sprintrace van het weekend overtuigend gewonnen door Robert Shwartzman. De Rus startte vanaf pole en zijn eerste zege van 2021 kwam op het 6 kilometer lange circuit nooit in gevaar. Dan Ticktum finshte knap tweede door een sterke race pace en veel goede inhaalacties. Gianyu Zhou maakte het podium compleet en verstevigde zijn leidende positie in het kampioenschap.

Bij de start was er direct chaos. Jack Aitken spinde in de eerste bocht nadat hij werd afgeknepen. In de volgende bocht werd Liam Lawson het slachtoffer van het gedrang om baanposities. De Red Bull-junior werd aangetikt door Oscar Piastri, die zelf werd aangetikt door Felipe Drugovitch Piastri en Lawson moesten opgeven en Drugovitch kreeg een tijdstraf voor het veroorzaken van dit incident.

De wedstrijd werd na dit duw-en trekwerk geneutraliseerd. In ronde vier waren de gestrande bolides opgeruimd en liet de wedstrijdleiding het veld los. Shwartzman behield P1 en liep uit op de rest.

De Prema-coureur hield de hele wedstrijd onder controle. Zelfs de aanstormende Ticktum vormde geen bedreigng. Vanaf P6 was de Carlin-coureur bezig met een opmars en reed na 13 ronden op P2.

Shwartzman werd na 21 ronden afgevlagd als de terechte winnaar in een wedstrijd zonder al te veel spanning en spektakel.

Viscaal ktijgt pole cadeau

Bent Viscaal en Richard Verschoor begonnen hun race op de achtste startrij. Beide Nederlanders eindigden beter dan hun startpositie, maar stopten geen punten in de tas.

Toch was er voor Viscaal een lichtpuntje. Door de straf van Drugovitch schoof de Trident-coureur door naar P10. Die plek geeft recht op poleposition in de tweede sprintrace. Deze wedstrijd is vanmiddag rond 15.45, vlak na de kwalificatie van de Formule 1.