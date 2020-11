Shwartzman wint overtuigend sprintrace na chaotische middag

De rus Robert Shwartzman mocht sinds augustus weer de winaarsbokaal mee naar huis nemen. In de sprintrace op het circuit van Bahrein, kende de 21-jarige coureur geen problemen in een race vol met chaos. Zijn landgenoot Nikita Mazepin werd tweede. Louis Deletraz die vanaf de zestiende plek startte, reed zeer indrukwekkend en kon op het laatst nog de derde plek opeisen. De kemphanen in de strijd om de titel hadden een lastige midddag. Mick Schumacher raapte nog twee punten bij elkaar, terwijl Callum Ilott na een botsing met Jehan Daruvala een goed resultaat direct kon vergeten.



De top tien van de hoofdrace werd omgedraaid voor de startopstelling van vandaag. Daardoor stond Robert Shwartzman vooraan. Kampioenschapsleider Mick Schumacher had nu het voordeel dat hij voor zijn titelconcurrent Callum Ilott kon beginnen. De smaakmaker van gisteren, Yuki Tsunoda, mocht als derde de wedstrijd aanvangen. De race bestond uit 23 ronden op dit 5.4 kilometer lange circuit.

Toen de rode lampen uitgingen, kwam de Rus moeilijke van zijn plaats, net als bij de formatieronde. Shwartzman behield de leiding en Tsnunoda stootte door naar de tweede plek, maar kreeg een tikje van achteren van Marcus Armstrong. Met als een gevolg: een lekke voorband. De Red Bull-protogé van Carlin moest noodgedwongen naar binnen voor nieuw rubber. Ilott had een degelijke start vanaf de negende positie en reed na twee ronden al op plek zeven, met concurrent Schumacher drie plaatsen voor hem.



De 21-jarige Mazepin was gretig en getergd na zijn tegenvallende start en na een inhaalactie op Schumacher en Daruvala, reed de Hitech Grand Prix-coureur nu rond op de derde positie. Ilott, de nummer twee in de stand, haalde Jack Aitken in en zag Schumacher in zijn vizier. De Brit ging zich opmaken voor een heus titelgevecht, maar in ronde zes gooide debutant Theo Pourchaire roet in het eten. De Fransman, groot talent van het Sauber-opleidingsteam, stond stil langs de kant en dat zorgde voor een safety car. Enkele coureurs maakten van deze gelegenheid gebruik om van strategie te veranderen. Die kwamen binnen om van hard naar de snellere mediums te wisselen, in de hoop terrein goed te maken.



Vlak na de hervatting zat Ilott achter Schumacher. De Duitser zat weer dicht op Daruvala. De Prema-coureur moest opeens hard in de ankers, Ilott probeerde te profiteren, maar zag Daravula over het hoofd en beukte de Indiër vol in de achterkant. Die spinde en moest uitvallen. De virtual safety car werd ingezet om de gesponsorde Red Bull-bolide weg te halen. Kampioenschapskandidaat Ilott vervolgde zijn weg, maar kon fluiten naar een goede klassering. De Uni Virtuosi Racing-coureur moest namelijk een ongeplande stop maken en kreeg als klap op de vuurpijl ook nog eens een drive-thru-penalty van de wedstrijdleiding op zijn bord voorgeschoteld. Schumacher kon wel zonder schade verder, maar zijn banden hadden een flikke opdoffer gekregen.

De Duitser had het moeilijk om het tempo te behouden. De 21-jarige coureur moest steeds meer in de spiegels. Gianyou Zhou, die pech had in de hoofdrace, kon profiteren en pakte Schumacher zijn vijfde positie af. Nelson Piquet jr., de zoon van, profiteerde van alle chaos en stootte door naar de derde plek door Amstrong het nakijken te geven.



Schumacher had wat lucht door het gevecht tussen Lungaard en Drugovich, maar kreeg ondertussen Louis Deletraz op zijn dak. De Zwitser had vlak daarvoor zonder moeite al Drugovich en Lungaard gepasseerd. De Charouz Racing System-coureur kwam vanaf plek zestien en was bezig aan een waanzinnige opmars.

Hij was op dat moment de snelste man op de baan. Vier ronden voor het einde was de Zwitser Schumacher ook voorbij. Het volgende slachtoffer was de Chinees Zhou. De 23-jarige coureur pakte zijn vijfde plek ook zonder veel inspanning. Deletraz zat in een goede flow en had zelfs zicht op een top-vier-klassering. Armstrong werd niet veel later ook aan de kant gezet.



Opeens reed de als derde rijdende Piquet jr. ontzettend langzaam en moest zijn auto stilzetten langs de kant. Voor Deletraz was dit een prachtige bijvangst voor een zijn indrukwekkende optreden en met nog een ronde te gaan, kon de Zwitser alsnog naar een welverdiend podium.



Shwartzman reed onbedreigd naar de overwinning en pakte daarmee zijn vierde zege. Mazepin die agressief aan de wedstrijd begon werd tweede. Deletraz werd derde en mocht op het laatst alsnog een trofee ophalen. Schumacher raapte twee punten bij elkaar en kon zijn voorsprong in het kampioenschap weer iets vergroten naar veertien punten op concurrent Ilott, die door zijn incident met Davula, met een nulscore een teleurstellende wedstrijd kende.

De laatste twee wedstrijden zijn volgende week op een aangepaste layout van het Bahreinse circuit.