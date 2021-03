Piastri wint spektakelstuk, Verschoor van achteren naar plaats vijf

De tweede sprintrace van de zaterdag is na 23 ronden gewonnen door Oscar Piastri. De F3-kampioen van 2020 trok in een knotsgekke eindfase de wedstrijd in de laatste ronde naar zich toe en won voor de allereerste maal voor Christian Lundgaard en Gianyu Zhou. Richard Verschoor werd vijfde nadat de Nederlander van achteraan moest beginnen.

De start zorgde meteen voor chaos in de eerste bocht. Dan Ticktum - die in de eerste race Verschoor uit de wedstrijd knalde - was nu zelf het slachtoffer van een incident. De Engelsman werd in de rondte getikt en kon niet verder. Dat zorgde gelijk voor een safety car.



Toen de wedstrijd werd hervat, klom Zhou zich op naar de eerste plaats ten kostte van Lirim Zendeli en Juri Vips. Liam Lawson, de winnaar van de eerste sprintrace, begon op de achstste startplek, schoof steeds verder naar voren en had het podium in zicht. Zendeli die viel terug naar de vijfde plek en kreeg Lundgaard op zijn staart. De Deen maakte een overenthousiaste actie op Zindeli en veroorzaakte een lekke band bij de Duitser. Die moest terug naar de pits en viel terug naar de laatste plaats. Lundgaard kreeg voor deze manouvre een straf van tien seconden.

In de eerste wedstrijd konden de Nederlanders geen grote indruk achterlaten, maar dat was deze race anders. Bent Viscaal reed verdienstelijk. Startend van de elfde positie, was een puntenscore realistisch. Zijn landgenoot Verschoor knokte zich naar voren en was niet ver verwijderd van de topacht.



In ronde 15 was Lundgaard, Lawson en Felipe Drugovitch in gevecht om de derde plek. Drugovitch probeerde Lawson te verschalken in de eerste bocht, Beiden verloren veel snelheid en Lundgaard die erachter reed had het monentum en pakte voor het ingaan van bocht vier de derde plek af van Lawson. Die leek verrast en Drugovitch zag een gaatje. Lawson stuurde in en Drugovitch kwam met zijn voorvleugel tegen zijn achterband. Lawson spinde in het rond en had een lekke band. De Hitech-coureur stond stil op de baan en dat zorgde opnieuw voor een safety car. Drugovitch kreeg later in de wedstrijd een vijf-seconden-straf voor zijn actie.

Tijdens de neutralisatie namen een handvol coureurs, zoals Vips, Lundgaard, Piastri enTheo Pourchaire een gokje door over te stappen naar de veel snellere soft, in de hoop om een beter resultaat eruit te slepen. Leider Zhou bleef op zijn mediums buiten, net als Viscaal.

In ronde 17 van de 23 ging de safey car naar binnen. Er ontvouwde zich een knotsgek slot met veel positiewisselingen. PIastri, Lundgaard en Vips profiteerde direct van hun soft banden en schoten als een komeet naar voren. Zhou reed nog steeds aan de leiding, maar met zijn versleten mediums kon hij moeilijk de concurrentie van zich afhouden. Viscaal reed eventjes op de derde plek na de hervatting, maar verloor snel terrein op de harde band. Verschoor profiteerde van alle malaise en had zicht op punten en meer.

Zhou reed met nog vier ronden te gaan aan de leiding, maar zag in zijn spiegels Vips en Piastri snel dichterbij komen totdat plots een Virtual Safety Car nadat Alessio Deledda kwam stil te vallen. Voor Zhou gaf dat even lucht.

Na een korte onderbreking denderde het veld weer verder. Vips en Piastri vochten om de tweede plaats met Lundgaard daarachter. Plots reed Vips erg langzaam en Piastri kon profiteren. Vips zijn bolide was defect en zag een mogelijke overwinning in rook opgaan.

In de laatste ronde was het een driemansgevecht tussen Lundgaard, Piastri en Zhou. Piastri pakte de leiding op het rechte stuk na start en finish, maar zag direct Lundgaard langszij komen. ZIj aan zij gingen ze door de eerste bocht. Piastri maakte zich breed in bocht 2 en dwong Lundgaard van de baan. Zhou kon daardoor Lundgaard terugpakken, maar liet hem daarna uit voorzorg weer voorbij gaan. Piastri gaf de leiding niet meer uit handen en kon zegevieren in zijn tweede race ooit in de Formule 2.

Richard Verschoor finishte vijfde, maar schoof een plekje op door de straf van Lundgaard. De Nederlander kan meer dan tevreden terugkijken op zijn performance. Viscaal viel op zijn versleten banden buiten de toptien en werd uiteindelijk dertiende.