Marcus Armstrong completeert line-up Hitech GP voor 2022

Hitech GP heeft de line-up voor het komende Formule 2-seizoen rond. Marcus Armstrong is bevestigd als teamgenoot voor de eerder aangetrokken Juri Vips. Armstrong, een 21-jarige Nieuw-Zeelander, was de voorbije twee jaar al namens ART Grand Prix en DAMS actief in het voorportaal van de Formule 1. Daarin wist hij vier keer op het podium te eindigen, waaronder één zege.

Die overwinning behaalde hij vorig jaar in Jeddah, maar verder dan twee keer een dertiende plaats in het kampioenschap kwam hij niet. Deze resultaten waren in ieder geval niet aansprekend genoeg om zijn plek in het opleidingsprogramma van Ferrari te behouden. Zonder steun van de Scuderia moet Armstrong nu op eigen benen staan, te beginnen komend seizoen bij Hitech GP.

"Ik ben verguld om me bij Hitech aan te sluiten", vertelt de Nieuw-Zeelander. "Teambaas Oliver Oakes haalde me een paar jaar geleden naar Europa en ik ken het team uit de begintijd. Sindsdien zijn ze zowel in de Formule 2 als in de Formule 3 uitgegroeid tot iemand om rekening mee te houden. Ik kijk uit naar de samenwerking met succesvolle groep mensen en een compleet nieuw team dit jaar."