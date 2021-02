Alpine heeft komend seizoen drie troeven in de Formule 2

Het opleidingsprogramma van Alpine F1 Team, Alpine Academy, bevat in 2021 drie rijders die actief zullen zijn in de Formule 2. De Franse renstal staart zich dus allerminst blind op de activiteiten in de koningsklasse van de autosport en probeert ook naar de toekomst te kijken.

Guanyu Zhou was de voorbije jaren al een vaste klant in het opleidingstraject van Renault en de Chinees heeft de naamswijziging naar Alpine overleefd. De 21-jarige coureur komt dit seizoen weer uit voor UNI Virtuosi Racing. "De Formule 1 blijft mijn droom, mijn doel", aldus de Chinees.

Christian Lundgaard is toe aan zijn tweede seizoen in het voorportaal van de Formule 1. De 19-jarige Deen blijft bij ART Grand Prix, waarmee hij vorig jaar als zevende eindigde. Lundgaard: "Alpine stelt zoveel middelen beschikbaar waardoor wij ons kunnen ontwikkelen en verbeteren, als coureur en als mens."

Dit tweetal krijgt gezelschap van Formule 3-kampioen Oscar Piastri, die instapt bij Prema Racing. De 19-jarige Australiër had in 2019 ook al een titel gewonnen, in de Formule Renault Eurocup. "De hoeveelheid toewijding die nodig is om succesvol te zijn op het hoogste niveau is de belangrijkste les die ik geleerd heb", reageerde Piastri.