Zhou spreekt in aanloop naar F1-debuut over zijn idolen: ''Hamilton is zeker iemand waar ik naar opkijk''

Kampioenschapsleider in de Formule 2, Guanyu Zhou, maakt vrijdag zijn debuut in een officiële F1-sessie voor Alpine. De Chinees vervangt voor de eerste vrije training routinier Fernando Alonso. In aanloop naar zijn debuut werd gevraagd naar wie veel invloed heeft gehad op hem als persoon. Op de officiële website van de Formule 2 zegt Zhou het volgende:

“Kobe Bryant was mijn sportidool. Hij was iemand naar wie ik enorm opkeek en dat doe ik nog steeds Om zo getalenteerd en zo toegewijd te zijn als hij, was gewoon ongelooflijk. Vanessa Bryant zei dat Kobe nooit de korste weg zou nemen in basketbal, en ik denk dat dat een les is die je moet volgen, welke sport je ook speelt." Bryant wordt gezien als één van de beste basketballers allertijden. De Amerikaan overleed op 41-jarige leeftijd na een helikopterongeluk.

Ook Lewis Hamilton heeft veel indruk achtergelaten op de 22-jarige protogé Alpine-protogé. ''Dat je een kampioenschapswagen hebt, betekent niet automatisch dat het makkelijk is om races te winnen. Hamilton heeft niet altijd een perfecte zondag, of de perfecte start, maar hij vindt altijd een manier om de wedstrijd op zondag goed te laten verlopen. Hij is een ervaren rijder en denkt veel vooruit. Ik geniet van het gevecht tussen hem en Max Verstappen. Hij is zeker iemand waar ik naar opkijk.''



Naast zijn idolen, speelt familie (- zoals zo vaak bij toptatleten) een zeer belangrijke rol. ''Zonder de steun van mijn familie, zou ik niet mijn droom najagen. Mijn familie heeft me de kans gegeven om te doen waar ik van hou. Ik ben de enige in mijn familie die geïnteresseerd is in racen, wat het niet altijd makkelijk maakt. Mijn vader houdt wel van auto's.''

Zijn geboorteland is ondanks een miljard inwoners van origine geen autosportland. "Toen ik jong was, was er niet echt iemand uit China die dit deed, en zeker niemand die de Formule 1 had bereikt. Dat betekende dat ik tot op zekere hoogte altijd niet wist waar ik aan toe was. Er was niemand wiens pad ik kon volgen. Ik ben naar het Verenigd Koninkrijk verhuisd en niemand had dat eerder vanuit China gedaan, dus ik wist niet waar ik heen moest of bij welk team ik me moest aansluiten, en ik wist zeker niet of ik het juiste deed.''

“Ik zorgde ervoor dat ik om advies bleef vragen en probeerde gewoon de beste keuze. Het was om die redenen niet gemakkelijk voor mijn familie, maar ze wisten dat ik deze droom had'', sloot Zhou af.