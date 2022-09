Formule 2-coureur verzamelt teveel strafpunten en is geschorst voor Monza

De Formule 2 is momenteel bezig met een merkwaardig seizoen. Voor de derde keer in één seizoen loopt een coureur namelijk tegen een schorsing op. In de Formule 2 werkt men met hetzelfde systeem als in de Formule 1, bij twaalf strafpunten wordt een coureur namelijk voor één race geschorst.

In de Formule 1 is er nog nooit een coureur geschorst volgens dit systeem. Afgelopen weekend in Zandvoort werd Roy Nissany de derde coureur van dit seizoen die tegen een schorsing aan liep. Nissany bereikte in Zandvoort zijn dertiende strafpunt nadat hij tijdens de hoofdrace in aanraking kwam met David Beckmann tijdens een curieus moment achter de Safety Car. Beide coureurs kregen een tijdstraf én twee strafpunten.

Nissany mag door zijn schorsing niet deelnemen aan het raceweekend in Monza. De Israëliër stapt daarmee in de schoenen van Amaury Cordeel en Olli Caldwell. Beide jongelingen liepen eerder dit jaar ook tegen een schorsing op. Cordeel deed dit zeer vroeg in het seizoen. De Belgische coureur moest in Silverstone aan de zijlijn staan vanwege zijn schorsing. Caldwell ontbrak vorige week in België.