PHM Racing by Charouz kondigt Nissany en rookie Benavides aan als F2-coureurs voor 2023

Het nieuwe PHM Racing by Charouz heeft aangekondigd met welke coureurs het deel zal gaan nemen aan het Formule 2-seizoen van 2023: Roy Nissany en Brad Benavides. Nissany, bekende in de Formule 2, maakt de overstap van DAMS en Benavides komt over vanuit de Formule 3, waar de coureur op de werknemerslijst stond van het team van Carlin.

Beide coureurs maakten al deel uit van de naseizoenstest in Abu Dhabi, die op succesvolle wijze werd voltooid. Brad Benavides, een minder bekende naam voor velen, heeft onder andere ervaring in het Regionale Europese Formule kampioenschap en het zogenaamde Euroformule Open Kampioenschap. De 21-jarige laat weten zeer dankbaar te zijn voor de kans om één stap dichterbij de Formule 1 te kunnen zetten: "Ik wil PHM Racing by Charouz voor deze enorme kans bedanken. Ik ben zeer gemotiveerd, blij en dankbaar en ben enorm toegewijd om voor maximaal succes te zorgen."

Benavides’ teamgenoot Roy Nissany vertelt: "Het is ontzettend goed nieuws dat ik voor PHM Racing by Charouz ga racen. De tests die we (Bij Abu Dhabi) vorige week samen hebben gedaan liet heel veel potentie zien. Ik kan niet wachten om terug in de auto te stappen en dit nieuwe avontuur aan te gaan. Het aankomend seizoen zal lang en veeleisend zijn en ik kijk er ontzettend naar uit om op de prachtige veertien locaties te gaan racen die deel uitmaken van de 2023-kalender", laat Nissany weten.