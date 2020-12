Raceverslag: Schumacher grijpt titel, Daruvala wint voor het eerst

Mick Schumacher heeft het kampioenschap van de Formule 2 binnengesleept. Dat ging niet van een leien dakje. De Duitser en toekomstig Haas F1-coureur kwam buiten de punten terecht na een gedwongen stop, maar zijn titel kwam uiteindelijk niet meer in gevaar. Zijn enige overgebleven concurrent Callum Ilott kon het verschil niet meer overbruggen en werd slechts elfde. Jehan Daruvala won zijn allereerste F2-race, vlak voor zijn teamgenoot en Red Bull-protoge Yuki Tsunoda. De Japanner verschalkte in de laatste bocht van de allerlaatste ronde Dan Ticktum nog voor de tweede plek. Met twee podia laat Tsunoda zien dat hij klaar is voor voor het grote werk.



De strijd om het kampioenschap was zo goed als zeker beslist. Ilott moest de allerlaatste race winnen en de snelste ronde rijden, terwijl Schumacher buiten de top zes moest eindigen. Beide Ferrari-pupillen startten vlak naast elkaar op positie drie en vier. Een titanenstrijd leek zich te ontvouwen en dat gebeurde ook.



De Duitser was goed weg bij de start en kon meteen Daruvala passeren. Maar de PREMA-coureur verkeek zich op polesitter Dan Ticktum, moest hard in de ankers en rookte meteen zijn banden op. Naderhand was te zien dat er vibraties optraden. De 21-jarige leek eerst geen hinder te hebben van deze misstap, maar moest steeds vaker in de spiegels kijken en er ontstond een heus treintje achter hem. Zijn rivaal Ilott was de eerste die aanstalte maakte, maar de Duitser gaf geen duimbreedte toe.



In ronde negentien was het verweer van de Duitser voorbij en werd door onder andere Ilott, teamgenoot Shwartzman en Gianyu Zhou ingehaald. De vaste F1-coureur van Haas voor 2021 dook maar naar binnen en liet vers rubber onder zijn rood-witte bolide monteren. Daarmee zette Schumacher de snelste ronde en kon daardoor twee punten weghouden bij zijn enige overgebleven rivaal.



Aan de kop was het een enerverende strijd tussen de grillige Ticktum en Daruvala. De Indier was de snellere van de twee, maar naar meerde pogingen kon de teamgenoot van Tsunoda de agressief verdedigde Brit niet voorbij. Maar zijn kans zou nog komen. In het slotstuk van de greep Daruvala vlak voor start en finish alsnog de leiding. Ticktum probeerde met de hulp van DRS die terug te pakken, maar verremde zich en kon een tweede overwinning op zijn buik schrijven.



Yuki Tsunoda kende gisteren al een geweldige dag met de poleposition en de overwinning, maar was vandaag opnieuw hard op weg om een zeer goede indruk achter te laten. Door de 'Trulli-train' van Schumacher en Ilott, kon de Japanner snel weer aanhaken en toeslaan. De een na de ander werd gepasseerd en vanaf de negende positie schoof de 20-jarige coureur snel door naar de derde positie.

Maar het werd nog mooier voor Tsunoda. De Britse Ticktum reed op de tweede plek, maar kon zijn tempo niet meer volhouden. De Japanner rook bloed en in de allerlaatste bocht van de allerlaatste ronde in de allerlaatste race van het seizoen pakte de jongeling alsnog de tweede positie af van Ticktum. Deze actie deed herinneringen oproepen aan ene Lewis Hamilton op Interlagos, twaalf jaar terug.



Teamgenoot Daruvala beleefde dit en afgelopen weekend zijn beste momenten uit zijn F2-loopbaan. Vorige week mocht de Indier al voor het eerst het podium beklimmen en nu pakte de Carlin-coureur zijn eerste overwinning in deze series. De 22-jarige coureur is net als Tsunoda onderdeel van het Red Bull-junior-programma.



Volgend jaar zien we Schumacher, Nikita Mazepin en hoogstwaarschijnlijk Tsunoda niet meer terug in de Formule 2. De Duitser en de Rus maken samen bij Haas hun F1-debuut in 2021. De Japanner heeft door zijn recente resoluten zijn superlicentie binnen en het doel wat Helmut Marko, adviseur bij de blikjesfabrikant, voor ogen had, ruimschoots behaald.



