F3 vice-kampioen Pourchaire debuteert in F2

Théo Pourchaire ​​​​​​gaat na zijn overtuigende debuut in de Formule 3 dit jaar nog de overstap maken naar de Formule 2 voor de laatste twee rondes. De Fransman zal Jake Hughes vervangen bij het team van BWT HWA RACELAB.

Pourchaire zal dan plaatsnemen naast de ervaren Artem Markelo. De F3 vice-kampioen wordt met 17 jaar de jongste rijder op de grid. "Ik ben heel erg blij om mee te doen in Bahrein. Ik wil het team bedanken voor deze kans."

De Fransman, die onderdeel is van de Sauber Driver Acedemy staat te popelen om in te stappen. "Ik kan bijna niet wachten om te werken met het team en om de auto te leren kennen. Ik wil mij familie en sponsors bedanken voor de support. Ik ben er klaar voor."

Het team is opgetogen met de komst van Pourchaire. "We zijn blij met zo'n groot talent die op jonge leeftijd zijn eerste meters zal maken in de F2", zegt teambaas Thomas Strick. "Zijn kunde staat buiten kijf en spreekt voor zich, kijkend naar al zijn prestaties in zijn prille carrière. We kijken uit naar zijn debuut en hij zal zich snel aanpassen."

Pourchaire won in zijn eerste F3-seizoen twee races en pakte zes podia. Op een haar na mistte hij de titel. Het verschil met kampioen Oscar Piastri was maar drie punten. Tevens was de 17-jarige de jongste overwinnaar ooit in de F3.

Voordat Pourchaire F3 reed, won hij al andere kampioenschappen in de single seaters, zoals de Franse F4 en de ADAC F4 een jaar later.