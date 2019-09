De Vries zet wederom goede stap richting titel met podiumplek op Monza

Nyck de Vries kruipt dichter en dichter naar de titel in de Formule 2 toe. In de sprintrace op Monza werd de Nederlander met een beetje mazzel derde, achter Jack Aitken en Jordan King.

Aitken startte de race op de eerste positie en hij wist dat bij de start meteen om te zetten in de leiding, terwijl King langs Alesi ging voor P2. Ilott pakte de vierde plek, Sergio Sette Camara, Luca Ghiotto en De Vries volgden daarachter. Ghiotto had wat schade opgelopen aan zijn voorvleugel en verloor al gauw een positie aan De Vries.

De situatie bleef in de openingsfase hetzelfde, hoewel Ilott wel voorbijging aan Alesi voor de derde positie. In ronde 6 wist King Aitken de leiding te ontfutselen, terwijl het daarachter fout ging met Sette Camara, De Vries en Ghiotto. De Nederlander zette de aanval in bij Sette Camara, terwijl Ghiotto hetzelfde probeerde bij De Vries. De ART-coureur kwam ongeschonden uit de strijd, terwijl Sette Camara uitviel en Ghiotto met een lekke band naar de pits kwam.

Virtual safety car beslissend moment voor Aitken

De virtual safety car werd ingezet en in ronde 8 ging de race weer verder. Aitken wist meteen een gaatje te vinden bij King en nam daardoor de leiding weer over. Daarna probeerde de coureur van MP Motorsport de tegenaanval weer in te zetten, maar dat kostte hem uiteindelijk een plek: King en Aitken gingen wijd, waardoor Ilott opschoof naar de tweede positie.

De Vries was inmiddels opgeklommen naar de vierde positie en reed langzaamaan het gaatje naar de top 3 dicht, terwijl hij Nobuharu Matsushita op de bagagedrager meenam. Vijf mannen leken daardoor voor de zege te gaan strijden, totdat De Vries zich in de slotfase verremde en terugviel naar P5. Datzelfde deed Ilott in de laatste ronde, die daardoor uiteindelijk zelfs twaalfde werd.

Geen punten voor Latifi

De zege ging daarna naar Aitken, die King uiteindelijk redelijk ver voorbleef. Matsushita kwam als derde over de meet, maar viel door een tijdstraf voor een fout tijdens de VSC terug naar de vijfde positie. De Vries erfde daardoor de derde positie, voor de sterk teruggekomen Guanyu Zhou. Mick Schumacher werd zesde, voor Alesi en Louis Deletraz op P8. Nicholas Latifi, de grote rivaal van De Vries in de titelstrijd, werd slechts tiende en pakte wederom geen punten.