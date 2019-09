Geweldige inhaalrace brengt De Vries podiumplaats, Matsushita wint

Nobuharu Matsushita heeft de hoofdrace van de Formule 2 in Italië gewonnen. De Japanner toonde zich de sterkste van de dag, terwijl Luca Ghiotto en Nyck de Vries op hun beurt sterke inhaalraces bekroonden met een podiumplaats.

De Vries moest na zijn diskwalificatie na de kwalificatie vanaf de laatste positie vertrekken, terwijl Ghiotto vanaf P13 vertrok na een mislukte training. Bij de start wonnen ze meteen een aantal plaatsen, terwijl Callum Ilott aan het front zijn pole position wist te verzilveren. Hij pakte de leiding in handen en wist die vervolgens tot en met de pitstops te behouden.

Ghiotto en De Vries maken veel plaatsen goed

Ghiotto zette zijn opmars intussen voort. Hij vertrok op de mediums en wist daardoor snel posities goed te maken op het moment dat de overige coureurs naar binnen kwamen voor hun pitstop. Die pitstops waren ook belangrijk voor de kopposities: Matsushita kwam na zijn stop voor Ilott de baan weer op en die positie wist hij te behouden, ondanks het feit dat de Brit aanvankelijk de snellere van de twee leek.

Later bleek echter dat Ilott te veel van zijn banden gevraagd had, waardoor hij Matsushita moest laten gaan. Voor de rookie begonnen op dat moment de problemen pas, want hij moest op gaan passen voor zijn tweede plek. Nadat De Vries voorbij was gegaan aan Sergio Sette Camara was hij de naaste bedreiger van Ilott en uiteindelijk zette hij de Brit ook relatief eenvoudig aan de kant.

Niet genoeg tijd om Matsushita te pakken

Dat lukte ook voor Ghiotto, die na zijn stop op de zachte banden veel sneller was dan de concurrentie. Hij ging snel voorbij aan Ilott en daarna moest ook De Vries eraan geloven. Er was echter niet genoeg tijd om ook Matsushita bij te halen, waardoor hij zijn tweede hoofdrace van het seizoen wist te winnen. Ghiotto werd knap tweede en datzelfde geldt voor De Vries op de derde positie.

Daarachter lukte het Ilott om stand te houden op de vierde positie, gevolgd door Sette Camara, Jordan King, Giuliano Alesi, Jack Aitken en Sean Gelael. Het laatste puntje was verrassend genoeg weggelegd voor Mahaveer Raghunathan, die daarmee optimaal profiteerde van de chaotische taferelen gedurende de race op Monza.