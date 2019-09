Hoe kan Nyck de Vries vandaag kampioen worden in de Formule 2?

Nyck de Vries zal later vandaag van pole position vertrekken tijdens de hoofdrace van de Formule 2, terwijl hij jaagt op de titel. Hoe kan de Nederlander vandaag kampioen worden?

Voor het behalen van de pole position in Rusland kreeg De Vries vier bonuspunten, waardoor hij in de laatste vier races van 2019 een voorsprong van 63 punten verdedigt ten opzichte van Nicholas Latifi. De Canadees zal vandaag naast De Vries op de eerste startrij staan. Op dit moment zijn er nog 92 punten te vergeven, waarvan 27 tijdens de race van vandaag (25 voor de zege, 2 voor het rijden van de snelste ronde).

De simpele rekensom is dus dat De Vries na vandaag dus een voorsprong van 65 punten moet hebben in de titelstrijd om de titel voor zich op te eisen. Hoe gaat de Nederlander ervoor zorgen dat hij kampioen wordt? Hij zal dan in ieder geval eerder over de finish moeten komen dan Latifi, want hij dient zijn voorsprong met in ieder geval twee punten uit te breiden.

Hoe kan De Vries vandaag titel binnenhalen?

Positie Latifi Wat heeft De Vries nodig? P1 of P1 en snelste ronde Kan geen kampioen worden P2 P1 P2 en snelste ronde P1 P3 P2 of beter P3 en snelste ronde P1 P4 P3 of beter P4 en snelste ronde P2 of beter P5 P3 of beter* / P4 en snelste ronde P5 en snelste ronde P3 of beter P6 P4 of beter* / P5 en snelste ronde P6 en snelste ronde P3 of beter P7 P5 of beter* / P6 en snelste ronde P7 en snelste ronde P4 of beter P8 P6 of beter* / P7 en snelste ronde P8 en snelste ronde P5 of beter P9 P7 of beter* / P8 en snelste ronde P9 en snelste ronde P6 of beter P10 P8 of beter / P9 en snelste ronde P10 en snelste ronde P7 of beter Buiten punten P8 of beter* / P10 en snelste ronde

* In principe zou De Vries overal een positie lager kunnen eindigen, omdat het verschil in dat geval precies 65 punten wordt. Mocht De Vries daarna drie keer uitvallen en Latifi de maximale score halen in de drie resterende races, dan eindigen ze in punten gelijk aan het eind van het seizoen. Latifi wordt dan kampioen op basis van het aantal behaalde zeges.