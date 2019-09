Trident, Arden en Charouz met één auto in actie tijdens races op Monza

De grid van de Formule 2 zal op Monza slechts uit zeventien auto's bestaan. Na het tragische weekend op Spa-Francorchamps zetten Trident, Arden en Charouz slechts één auto in, zo blijkt uit de voorlopige inschrijflijst voor het aanstaande F2-weekend.

Tijdens de hoofdrace van de Formule 2 in België ging het gruwelijk mis tijdens de tweede ronde van de race. Anthoine Hubert werd na een crash vol in de flank geraakt door Juan Manuel Correa, waardoor de Fransman het leven liet. Correa ligt momenteel nog steeds in het ziekenhuis met gebroken benen en een blessure aan de rug. Giuliano Alesi was ook bij het incident betrokken: zijn spin was mogelijk aanleiding voor de kettingreactie daarna.

Arden en Sauber Junior Team by Charouz, de teams van respectievelijk Hubert en Correa, zullen slechts één auto inzetten op Monza. Tatiana Calderon en Callum Ilott zullen zoals gebruikelijk voor hun teams racen. Ook Trident zet maar een bolide in in Italië, omdat de auto van Alesi door de Belgische autoriteiten in beslag is genomen voor het onderzoek naar de toedracht van het incident.

Auto Alesi in beslag genomen na crash in België

Alesi zal echter gewoon in actie komen voor Trident, waardoor Ralph Boschung plaats moet maken. "Door de tragische gebeurtenissen in de FIA F2-race op Spa-Francorchamps van vorig weekend is de auto van Giuliano Alesi in beslag genomen door de Belgische autoriteiten, omdat deze betrokken was bij een serieus incident", stelt Trident in een statement.

"Het gevolg is dat Trident bij de volgende race op Monza slechts een auto zal hebben, die bestuurd wordt door Alesi. Dit houdt in dat Ralph Boschung niet in staat is om dit weekend te rijden tijdens de Italiaanse F2-ronde. Ralph wil zijn condoleances aan bieden aan de familie, de vrienden en het team van Anthoine Hubert, en hij wenst Juan Manuel Correa het beste in zijn herstel."

Trident maakte in hetzelfde statement duidelijk het de bedoeling is dat Boschung tijdens de voorlaatste ronde van de Formule 2, later deze maand in Sochi, weer van de partij is.