Correa moet voorlopig nog op intensive care na megacrash

Juan Manuel Correa zal voorlopig nog op de intensive care moeten blijven in het ziekenhuis van Luik. De Amerikaanse coureur met Ecuadoraanse roots crashte zaterdag hard op collega Anthoine Hubert die overleed bij de crash. Correa kwam er naar omstandigheden 'beter' vanaf. Hij brak beide benen en blesseerde zijn rug, moest een operatie ondergaan maar is buiten levensgevaar.

De Formule 2-coureur is bij kennis en heeft inmiddels zijn ouders aan zijn zijde in het ziekenhuis. Hij is begonnen aan zijn revalidatie maar overmand door verdriet toen hij hoorde dat collega Hubert is overleden bij de crash waar hijzelf bij betrokken was.

Voorlopig zal hij minimaal tot morgen op de intensive care moeten blijven liggen. Zodra het mogelijk is en akkoord wordt gegeven door de artsen zal Correa zijn revalidatie voortzetten in Amerika. Hoe lang het herstel in beslag zal nemen is vooralsnog niet bekend gemaakt.