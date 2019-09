Ook Formule 2-sprintrace afgelast

De Formule 2-hoofdrace op Spa-Francorchamps in België was door een horrorcrash al na twee ronden stilgelegd. De organisatie besloot de race meteen af te gelasten. Het ongeval vond plaats bij de exit van de bocht Radillion, vlak na de bekende bocht Eau Rouge. Het exacte incident was niet goed zichtbaar op televisie, maar met dramatische gevolgen, omdat Anthoine Hubert is overleden en Juan Manuel Correa in het ziekenhuis van Luik ligt - volgens berichten met twee gebroken benen.

De organisatie besloot de hoofdrace niet meer verder te laten gaan. Op zondag zou de Formule 2 eigenlijk de spintrace rijden, maar deze is ook door de organisatie gecanceld.

Hubert is de eerste coureur die is overleden als gevolg van een ongeval op een F1/F2-evenement sinds Jules Bianchi bezweek aan de verwondingen die hij opliep in Japan in 2014. Hubert was 22 jaar en coureur van de Renault-academie.