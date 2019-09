Ook de Formule 2 is terug uit de zomerstop en meteen is het flink misgegaan. In de tweede ronde verloor een coureur de controle in de Eau Rouge met als gevolg dat er 3 coureurs hard zijn gecrasht. De betrokken coureurs zijn Antoine Hubert, Juan Manuel Correa en Marino Sato, maar het ongeval lijkt veroorzaakt door Giuliano Alesi, de zoon van Jean Alesi, die de controle verloor. De televisiebeelden tonen niets meer van het incident maar hieronder een korte video van de beelden die wel te zien waren.

Op dit moment weten we niet hoe het met de coureurs is maar er zijn minimaal 6 ambulances op het circuit bij het ongeluk.