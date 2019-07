Twee verrassende namen op de grid in Oostenrijk

Na de Grand Prix van Frankrijk kreeg Formule 2-coureur Mahaveer Raghunathan negen strafpunten van de wedstrijdleiding, hierdoor moest MP Motorsport voor de Grand Prix van Oostenrijk opzoek naar een vervanger. De regerend Indy Lights-kampioen O’Ward staat voor MP Motorsport op de inschrijflijst en wordt teamgenoot van vaste waarde Jordan King. De Mexicaanse coureur racet dit jaar parttime in de NTT IndyCar-serie met Carlin en neemt sinds kort deel aan het Red Bull junior-programma.

Maini terug in Formule 2 met Campos

Maini keert terug naar de serie, dit keer met Campos na het doorbrengen van het 2018-seizoen met Trident, waarmee hij niet hooger eindigde dan de zesde plek. De Indiase coureur vervangt Dorian Boccolacci voor twee rondes. Maini is nog wel actief, hij is namelijk in dienst bij Haas F1 als ontwikkelingscoureur. Maini kijkt er naar uit om weer te racen in de Formule 2: "Ik kijk uit naar de komende paar weken en ik hoop dat ik mijn beste beentje voor kan zetten in beide rondes. Ik weet dat het meedoen aan het middenseizoen zonder testen voor niemand gemakkelijk is, maar ik ben bereid de uitdaging aan te gaan."