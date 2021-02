Campos Racing gunt Gianluca Petecof kans in de Formule 2

Gianluca Petecof is komend seizoen te bewonderen in de Formule 2. De 18-jarige Braziliaan is door Campos Racing vastgelegd als teamgenoot voor Ralph Boschung. Petecof maakte de afgelopen jaren onderdeel uit van het opleidingsprogramma van Ferrari, maar de Formula Regional-kampioen van 2020 staat sinds begin dit jaar op eigen benen.

Hij slaat de Formule 3 over en gaat gelijk zijn geluk beproeven in het voorportaal van de Formule 1. Petecof: "Het is een enorme eer om te beseffen dat een van de laatste wensen van Adrian Campos senior was om mij voor zijn team te laten rijden, dat motiveert me op een speciale manier nog meer. Campos Racing kent een winnende cultuur en biedt jonge rijders unieke mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Ik kan niet wachten om met hen samen te werken."

Namens het team verklaarde Adrian Campos junior: "Ik spreek namens het hele team als ik zeg dat we verguld zijn om onze Formule 2 line-up te completeren met een professionele en gretige coureur als Gianluca. Hij slaat eigenlijk een tussenstap over en moet dus aan de bak, maar vergeet niet dat hij de regerend Formula Regional-kampioen is. We hebben het volste vertrouwen in en veel enthousiasme over de resultaten die Gianluca en Ralph voor ons kunnen behalen in 2021."