Vals startende Boschung en botsende Doohan krijgen flinke tik op vingers

Ralph Boschung heeft na de sprintrace van zaterdag een tijdstraf van twintig seconden gekregen nadat bleek dat hij voor zijn startopstelling stond voordat de lichten uitgingen. De Zwitserse coureur was als achtste geëindigd en met de opgelegde penalty zakte hij naar de 15de positie.

Na de penalty's van Jake Hughes (gediskwalificeerd vanwege onreglementaire bodemplaat) en Boschung promoveren Jehan Daruvala en Marino Sato naar respectievelijk P7 en P8 en krijgen zo de laatste beschikbare punten.

Ten slotte heeft Jack Doohan een gridstraf van drie plaatsen gekregen voor de hoofdrace van zondag nadat hij contact had gemaakt met Carlin's Logan Sargeant aan het einde van de eerste Safety Car-periode in de sprintrace. Doohan start hierdoor nu vanaf de zesde plaats in de hoofdrace die rond 15.45 uur Nederlandse tijd van start gaat.